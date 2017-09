Lo que usted no sabe de la canasta de la corrupción y del lavado, por Ángel Monagas

(10 de septiembre de 2017. El Venezolano).- Un dólar son 63,87 rupias indias. 57, 33 rublos rusos. 6,47 yuanes chinos. 107,83 yenes japoneses. 0,83 euros y 0,75 libras esterlinas. El ingreso promedio de un venezolano 325 mil Bs. es más o menos, 1021 rupias, 917 rublos, 103 yuanes, 13 tristes euros y 12 vulgares libras esterlinas.

Me comenta un amigo economista.

¿Para que servirá todo esto?

Usted igualito no puede pensar en ir a la India, Rusia, China, Japón o Inglaterra. Ni para los “Chicles” nos alcanza. ¿Y entonces?

Ahora bien, los que quieren lavar dinero, tienen conocimiento de la vigilancia estricta que hay sobre los dólares y euros. ¿Es o no una ayuda para ellos, tener una canasta para pasarlas a yuanes, rublos o rupias? De esa manera harán nuevos negocios de hecho, compras, movilización, “limpieza” de grandes capitales. Sobre todo en nuestras amplias fronteras con Colombia y Brasil. Vendrán turistas con estas características.

También permite que los “corruptos” de este gobierno y también de la oposición, que los hay en mucha menor cantidad, tengan más posibilidades de evadir los sistemas policiales y fiscales de USA. Una llamada a Suiza para hacer una transferencia a una cuenta en Japón, China, Rusia o India, les permitirá mover libremente sus capitales desde Venezuela y si quiere traerlos al país libremente, para la “canasta”.

REGIÓN CAPITAL

La MUD tiene listos sus candidatos. Alejandro Feo la Cruz (de VP apoyado por AD Carabobo); Antonio Barreto Sira, (AP apoyado por AD Anzoátegui); Alfredo Díaz, (AD Nueva Esparta). De esta manera, se conoció que los aspirantes ganadores fueron: Apure, José Montilla (AD); Cojedes, Alberto Galíndez (PJ); Delta Amacuro, Larisa Martínez (AD); Falcón, Eliezer Sirit (AD); Guárico, Pedro Loreto (AD); Lara, Henri Falcón (AP); Miranda, Carlos Ocariz (PJ); Monagas, Guillermo Call (COPEI); Mérida, Ramón Guevara (AD); Portuguesa, María Beatriz Martínez (AD); Sucre, Robert Alcalá (AD); Táchira, Laidy Gómez (AD); Trujillo, Carlos Andrés González (AD) y Vargas José Manuel Olivares (PJ). Zulia, Juan Pablo Guanipa (PJ), Aragua, Ismael García de AP, apoyado por AD, Barinas, Freddy Superlano (VP), y Bolívar, Andrés Velásquez (AP). Me faltó Yaracuy y Amazonas.

Vale resaltar que Andrés Velásquez derrota a PJ, VP y AD. Duro trabajo. Fue apoyado por Henry Falcón y su partido, dado que LCR legalmente no existe. Muy fortalecida AD a nivel nacional. En más de 10 estados gano su candidato, o el que ellos apoyaron. La peor derrota fue para UNT, que hasta donde tengo conocimiento no gano ni una sola gobernación, siendo superada por Avanzada Progresista que tiene mínimo 3 de los que inscribió, porque Barreto Sira inscrito también por ellos, es realmente de AD y fue una jugada planificada por Ramos Allup, ante lo que ocurría en su organización regionalmente. Hasta el debilitado COPEI cuenta con uno, que igualmente es de corazón blanco como el de Anzoátegui. Hasta el difunto partido CONVERGENCIA tiene chance en Yaracuy con Biaggio Pilieri. Primero Justicia aunque gano menos gobernaciones que AD, colocó nombres en las más importantes zonas electorales: Zulia y Miranda además de Vargas y Cojedes.

LOS PRESIDENCIABLES Sin lugar a dudas: Henrique Capriles, Henry Ramos Allup y Henry Falcón. Casualmente todos empiezan por la letra “H”.Leopoldo esta fuera de la foto y Capriles inhabilitado.

CISNE NEGRO: En el programa de Vladimir a la 1, el secretario General de AD, tuvo palabras duras contra la participación en política de los empresarios, en especial de Lorenzo Mendoza. Ver mi Instagram @angelmonagas. Sobre este comentario de Henry Ramos Allup, creo que el temor de que este empresario de el paso, se basa en lo que ha venido sucediendo en el resto del planeta. ¿Podría Lorenzo Mendoza, captar ese sentimiento de cambio? Esperemos.

INHABILITADOS: Una comisión del PSUV, presidida por Darío Vivas, estudia el caso de los abanderados de la MUD. Ya ellos saben a quién atacar. Requesens y Paparoni, que estaban en la mira, perdieron valor. ¿Cuáles serán los objetivos ahora? Para mí es difícil creer que continúen inhabilitando rivales pero con estos “tipos”, todo es posible.

MIENTEN Los líderes de la MUD, cuando aseguran que los electos gobernadores no se someterán a la ANC. Tienen que hacerlo o serán destituidos, de eso no tengo la menor duda. Allí hay que pensar políticamente para que no se pierda un esfuerzo, una esperanza.

TÁCHIRA

SORPRENDENTE Triunfo para la opinión pública nacional el de Laidy Gómez de AD. Poco conocida en el resto del país pero si en esta región. Todos los candidatos que no salieron favorecidos la están acompañando. Dura la derrota para la publicitada Alcaldesa Ceballos de VP ¿Otra familia política derrotada? Habrá que hacer una buena lectura de esto.

YARACUY

GRAVE DENUNCIA De irregularidades durante el proceso denuncian Gabriel Gallo y Biaggio Pilieri. No acusan a nadie pero hacen señalamientos concretos. Todavía no hay pronunciamiento oficial de la MUD sobre los mismos.

FALCON

Castigaron a “Gollito” (José Gregorio Graterol) por su silencio ante los Montilla y el no hacer equipo con Stefanelli, quien sigue manteniendo un liderazgo en la península, le impidió tener alguna posibilidad.

ZULIA

VOTO ESPONTÁNEO SE IMPUSO

En la mañana del domingo, hasta promediada las 10 am, había un resultado. El problema es que las elecciones eran hasta las 5pm.

ACLARATORIA:

Los que hacemos columnas, lógicamente hacemos análisis, la mayoría de las veces sobre la base de especular con las informaciones que recibimos. A veces se acierta. A veces no. Para los que dicen que me equivoque les transcribo integra mi opinión de la última columna antes de esta (jueves 7 septiembre 2017): “¿VERDAD O MENTIRA? Según la mayoría de las encuestas, debe ganar Juan Pablo Guanipa. Ha sido constante en su lucha. Es preparado académicamente. A mi juicio políticamente pudo haberse equivocado en el modelo de campaña. Ya es tarde para corregir. José Villa, Luis Vicente León, José Enrique Molina, lo ven ganador. Efraín Rincón, sin admitirlo considera que hay “empate técnico”. No menciono la encuesta que refirieron como de “IVAD” en el Evento ¿Quién Gana? Porque me parece vulgar. Una falta de inteligencia al zuliano. Colocarle 13 puntos al desaparecido y exiliado Lester Toledo, por encima incluso de Rosales, la hace “desechable” esta encuesta. Ni en su mejor época llego a esa cifra Toledo. Calcula que si gana Guanipa, él regresa como candidato Alcalde. Me dicen que la encuesta es cierta, menos esa cifra y es de Junio y no de agosto. FUNDAMENTO Los que apuestan al triunfo de Guanipa, se basan en el voto “espontaneo” y el “voto castigo”. Según los ponentes en el mencionado foro, UNT-AD, le moverá los votos a Guanipa y ese “factor sorpresa” será algo así, como lo sucedido en 1998 con Chávez, donde la oposición los votos que llevaba contra Chávez, votaron por este. Es decir, el 1X10 (uno por diez) fue 10X1 (diez por uno). MI OPINIÓN: Yo antes de hacer lo que hago fui dirigente, en todos los niveles, concejal y diputado, por cierto en el circuito más chavista de Venezuela para el año 2000. Hablo con la experiencia de haber ganado y de haber perdido. Creo que se subestima el voto emocional de Manuel Rosales. La gente que irá votar, lo hará por Manuel Rosales. Si yo pregunto solo ¿Por quién votará entre Eveling y Juan Pablo? Sin duda ganara el segundo. Si yo pregunto ¿Por quién votará entre la esposa de Manuel Rosales y Juan Pablo? Para mí sin duda ganará la primera. Hay ejemplos de eso en Venezuela y en el mundo. POR CIERTO En el trabajo de Efraín Rincón, sino me equivoco, sale Arias Cárdenas, con 20% y cuando leyó esa cifra se me “congelo” la sangre. Una elección como esta, caracterizada por la guerra sucia, dejara un daño permanente y creo que Arias, con un 20% no es un “hueso fácil de roer”, como indican muchos estudios. De todas maneras esperaremos. EL GRAN PROBLEMA De Manuel Rosales y de Eveling Trejo, han sido las opiniones, campañas en su contra, que han montado desde las redes. Ha sido un trabajo impecable, genial, permanente, con pocas respuestas de parte de UNT, con mala vocería y hoy enfrentar ese daño es cuesta arriba. Las Redes no es reflejo de votos, ni de tener mayoría pero es un medio para difundir, para vender ideas e insertarlas en el inconsciente colectivo de los grupos que hacen vida en ellas. Si UNT no gana este proceso, por lo menos un 50% será gracias a este “trabajo sucio”, bien montado…”.

HOY pienso, una hipótesis de VOTO ESPONTÁNEO y FACTOR SORPRESA, sumado a otros factores mencionados, se convirtió en tesis. Guanipa, interpreto mejor esa sociedad civil que reclama un cambio. Probablemente se impuso más el voto castigo a un estilo, que el voto afirmativo a una propuesta. Lo cierto es que en política, se gana y se pierde. Los Rosales no perdían desde 1998 una elección. Pudiera decirse que son “primerizos” en esto y no será fácil mantener los espacios, pues el nuevo gobernador de resultar ganador Juan Pablo Guanipa, fácilmente inclinaría la balanza para continuar el cambio de liderazgo político. Guanipa, se convierte en el nuevo líder del Zulia, para los que no comulgamos en su accionar político dentro de la MUD y para los que lo adversan. Como suelo decir, en política no pasa siempre lo que uno quiere.

EFECTOS:

La Unidad sin garantías es solo efectista no afectiva y he allí su debilidad. Todos quieren seguir vivos. En el proceso de ayer hubo mucha violencia a mi juicio. Quedaron muchas heridas a nivel parroquial y creo que el mayor trabajo de Juan Pablo Guanipa es sanarla. Humildad a los vencedores porque aún falta la parte más difícil de este proceso.

INDUDABLEMENTE Que hay un reseteo político en el estado, en todos los niveles. Serán muy pocos los que sobrevivan de UNT-AD-COPEI y AP. Muy pocos. Hablaremos de eso en otras columnas.

CHAVISMO

La sala situacional de Arias, cubrió todo el proceso, sus incidencias y enfrentamientos. Invite al Coordinador General de la campaña Billy Gasca a mi programa de radio y él está consciente de las limitantes y posibilidades que tiene su candidato. Anuncia la creación de una Nueva policía, mejor entrenada, mejor pagada: POLIZULIA. Anuncia la creación de una Nueva empresa de energía eléctrica zuliana, que rescate la antigua ENELVEN.

Según Billy Gasca, tienen una propuesta liderada por empresarios, independientes para captar el voto NO CHAVISTA que es mayoría. Dura tarea. No le veo posibilidades pero seguiremos analizando. Ellos piden una nueva oportunidad para trabajar.

LOSSADA: Chavistas No quieren a Mario Urdaneta como Jefe de Campaña. Sobran las razones. De hecho Mario Urdaneta se acerca a la gente de PODEMOS. El MEP ya no lo apoya. Solo tiene 5% de aceptación. De hecho de la dirección política del PSUV, solo 5 de 21 asistieron a la última reunión convocada por él.

PADILLA: Tiene que pensarlo muy bien el PSUV. El Alcalde Ildebrando Rios, alias “El Peluche” conoce a la perfección ese municipio y tiene control casi absoluto de una notable maquinaria y en una elección tan corta, no sé si vale la pena arriesgarse con un empresario, dizque comunista, quien es constituyente. La campaña no deja espacio para aprender y “El Peluche” se las sabe todas, más una. La pelea contra la oposición para las alcaldías será doblemente difícil.

Por: Ángel Monagas / @angelmonagas