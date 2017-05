Lilian Tintori continúa en Ramo Verde: exigimos ver a Leopoldo López hoy

(03 de mayo de 2017. El Venezolano).- Lilian Tintori y Antonieta Mendoza continúan a las puertas de la cárcel militar de Ramo Verde, exigiendo ver al líder opositor, Leopoldo López.

Aseguró que el video mostrado por el régimen es “falso” y que la única fe de vida que aceptarán es ver a Leopoldo López. “No vamos a saber que pasó hasta que veamos a Leopoldo y hablemos con él, no le creo a Disodado Cabello ni a ninguno de los militares que me atienden en esta cárcel, a nosotras estos militares nos desnudan cada vez que entramos y salimos de Ramo Verde, hemos aguantado demasiado, no le creemos, por eso le pedimos a Padrino López, como cabeza de mando que le debe responder no solamente a la familia venezolana sino a los militares, que dé la cara”.

Lea también: Cabello muestra “fe de vida” de Leopoldo López en televisión nacional

Además exigió que se explique como una fe de vida la da “Diosdado Cabello, ¿Qué es eso? eso es dictadura, lo hemos dicho y denunciado y hoy se demuestra ante el mundo, repito que no se hable solo del aislamiento de Leopoldo López, que se mencione la represión brutal, que mientras Nicolás Maduro andaba bailando en el televisión con Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, estaban matando a la gente en la calle”.

Tintori acusó al gobierno de emitir la falsa noticia para opacar la fuerte represión que se vivió en el país este miércoles, cuando varias personas habrían resultado heridas, y un joven de 17 años asesinado.

Lea también: Menor de edad fue asesinado durante protesta de este miércoles en Caracas

Destacó que las estrategias del régimen son “inhumanas, no pueden ocultar la verdad: esta es una dictadura cruel, que reprime, asesina y tortura. Leopoldo tiene un mes incomunicado. ¡Exigimos verlo hoy! No es un favor, es nuestro derecho. Es el derecho de sus hijos saber cómo está”.

Le recordó al defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que el pasado 24 de abril del presente año, había informado sobre una mediación y que a partir de dicha fecha los abogados podrían ingresar a Ramo Verde para asistirlo y en los días respectivos sus familiares.

Ante esto señaló “nadie lo respeta o usted es cómplice. Actúe. Además de la violación a los DDHH, se violan leyes como LOPNA y Régimen Penitenciario. No se hagan la vista gorda”.

Manifestó que el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, “usted es responsable. Esta es una cárcel militar. ¿Su director le debe obediencia a usted o a Diosdado Cabello?”.

“Seguimos en la puerta de la cárcel de Ramo Verde, tenemos más de 10 horas exigiendo ver a Leopoldo”, expresó.

9:20am, seguimos en la puerta de la carcel de Ramo Verde, tenemos más de 10 horas exigiendo ver a Leopoldo. — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Ministro de la Defensa, usted es responsable. Esta es una carcel militar. ¿Su director le debe obediencia a usted o a Diosdado Cabello? — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Además de la violación a los DDHH, se violan leyes como LOPNA y Régimen Penitenciario. No se hagan la vista gorda — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Hace más de una semana usted @tarekwiliamsaab le comunicó esto al país, o nadie lo respeta o usted es cómplice. Actúe. pic.twitter.com/9tqVeeWICf — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Leopoldo tiene un mes incomunicado. ¡Exigimos verlo hoy! No es un favor, es nuestro derecho. Es el derecho de sus hijos saber cómo está. — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Sus estrategias inhumanas no pueden ocultar la verdad: Esta es una dictadura cruel, que reprime, asesina y tortura. — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Tenemos ya 8 horas en Ramo Verde ¡Exigimos ver a Leopoldo! https://t.co/jFEZ0eR1Kw — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

6:30 am. Ya tenemos 7 horas esperando en la puerta de la cárcel militar de Ramo Verde exigiendo ver a Leopoldo. pic.twitter.com/cJFxqp0j0S — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

El video de la dictadura es FALSO. La única fe de vida que vamos a aceptar es ver a Leopoldo. pic.twitter.com/mlV5l2VdHB — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

1:53 AM desde la cárcel militar de Ramo Verde seguimos exigiendo que nos dejen ver a Leopoldo pic.twitter.com/DBPwPbbzjC — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017

Son las 12:38 AM estoy en la cárcel militar de Ramo Verde exigiendo que nos dejen ver a Leopoldo. pic.twitter.com/rOOcyCnsxT — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de mayo de 2017