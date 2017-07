Lilian Tintori: medida otorgada a Leopoldo López fue porque lo torturaban

(09 de julio de 2017. El Venezolano).- Lilian Tintori, activista por los derechos humanos, aseguró este domingo que la medida de casa por cárcel para su esposo y líder opositor, Leopoldo López no fue negociada, “fue una medida porque lo torturaban. Una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. No se negocia la libertad derechos humanos y la dignidad”.

Señaló que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez estuvieron presentes cuando trasladaron a López a su hogar. “Yo estaba en la casa, Leopoldo entró a las 03:00am, pude saludar a los funcionaros, les di la mano y las gracias. Lloraba de la emoción y llegó el día que tanto esperábamos, también le agradecí a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez que estaban allí”.

Destacó que les indicó a los hermanos Rodríguez, que “no debe haber tortura, presos políticos y que si tenemos que trabajar en conjunto para entendernos y lograr una solución inmediata a la crisis que vive Venezuela, cuentan conmigo con activista de derechos humanos, esposa de Leopoldo López y mujer”.

Aseguró que después de tantas visitas a Venezuela del expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, “logró empujar esta medida, como familia lo agradecemos, el país debe agradecer cualquier ayuda internacional, la cual es clave cuando Venezuela está como esta”.

“Era una medida urgente porque no le garantizaban su vida en Ramo Verde, Leopoldo conoció la tortura, maldad e injusticia ese tiempo. Tanto Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez hablaron con Leopoldo en presencia del expresidente Zapatero, en varias oportunidades, reuniones donde se habló del país, preocupadas ambas partes, hablaron para la búsqueda de una solución”, resaltó.

Tintori, afirmó que estos pequeños logros se dan gracias a la lucha en la calle, donde se ha pedido la libertad de todos los presos políticos, “estamos muy agradecidos con ustedes que han sentido nuestro caso como el suyo, por sus oraciones”.

En cuanto a la salud de López, detalló que “bajó 6 kilos, no está viendo bien, lo encerraron en una celda sin nada por 32 días, le negaron la comida, tuvo que comer comida de la cárcel, se intoxicó, hicimos las denuncias. Tantas denuncias durante estos años, tanto trabajo, hoy vemos un paso que se logró”.

Expresó que “las palabras de Leopoldo son libertad, justicia, encuentro, reconciliación, paz y respeto a los derechos fundamentales para todas las personas, y esa seguiría siendo nuestra lucha, hasta lograr la libertad de todos los presos políticos, justicia para los caídos y paz para Venezuela”.

“No puedo estar feliz cuando el país eta sufriendo, cuando hay niños que no tienen que comer, comen de la basura, falta de medicinas, presos políticos, estoy llena de esperanza, mi casa se llenó de amor porque regreso Leopoldo, se llenó de fuerza. Leopoldo sigue firme, lo dijo no voy a abandonar la lucha por el contrario vamos a luchar más”, sentenció Tintori.

