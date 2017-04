Lilian Tintori: hoy Leopoldo López tiene 3 años preso, está en la calle con nosotros

(19 de abril de 2017. El Venezolano).- Lilian Tintori, activista por los derechos humanos y esposa del líder opositor, Leopoldo López, aseguró que la protesta es un derecho constitucional y universal, por lo tanto se encuentran en las calles porque “no queremos más dictadura y presos políticos”.

Envió un mensaje de tranquilidad y paz a los venezolanos “caminen con alegría, entusiasmo, con fe, no lo hagan con rabia, odio, háganlo con ganas de reconciliarnos de abrazarnos, somos millones en la calle”.

Le indicó a los militares y policías que “no reciban ordenes, no ejecuten acciones violatorias a los derechos humanos, con millones de venezolanos no van a poder, no pueden meter a millones de personas en la cárcel, somos mayoría, el 83% de los venezolanos quiere cambio, el cual se siente en la calle y allí es donde lo vamos a lograr”.

Tintori destacó que “hoy Leopoldo López tiene 3 años preso, está en la calle con nosotros se siente en nuestro corazón, mente y ambiente. Leopoldo López nos enseñó a protestar de forma pacífica y resistir inteligentemente, tenemos que ser los más valientes pero los más inteligentes y no responder a insultos por el contrario seguir nuestro camino en paz, buscar la reconciliación nacional y la unidad”.