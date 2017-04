Lilian Tintori fue agredida por un PNB durante manifestación

(04 de abril de 2017. El Venezolano).- Lilian Tintori, activista de derechos humanos y esposa del preso político Leopoldo López, fue agredida directamente al rostro con gas irritante por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) , mientras gritaba “libertad” durante la manifestación opositora para manifestar su respaldo a la Asamblea Nacional (AN) y la destitución de los magistrados en Venezuela.

Asimismo aseveró que los llamados “colectivos de paz” dispararon contra los que manifestaban de manera pacífica, sin embargo, esto no fue impedimento para seguir con su lucha por la democracia.

URGENTE colectivos disparan nuestra manifestacion pacifica estamos en la autopista Auxilio! pic.twitter.com/TXweZe2IuI — Lilian Tintori (@liliantintori) 4 de abril de 2017

Denunció desde la avenida Libertador de Caracas que “suman ya 118 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. ¡Libertad! A Roberto Enríquez (dirigente del partido Copei) lo metieron preso ayer injustamente. Persiguen e intimidan. Frente a eso nosotros exigimos no más tortura, no más dictadura”, reseñó Voluntad Popular.

Aseguró que se unió a la marcha convocada por los diputados y dirigentes de VP, para decir “fuera magistrados golpistas, fuera los magistrados responsables no solo de las sentencias que disuelven y roban las atribuciones de la Asamblea Nacional, sino de tanta persecución política e impunidad en Venezuela”.

Tintori detalló que , “estamos aquí por 4 cosas: 1) exigir apertura del canal humanitario, para que entre comida y medicinas a Venezuela. Tenemos más de un año pidiéndolo y el régimen se resiste mientras nuestro pueblo come basura y muere por falta de insumos médicos. 2) Libertad de todos los presos políticos, repetimos hoy suman 118 presos del régimen de Nicolás Maduro, de la dictadura que persigue y encarcela a quien piensa distinto. 3) Elecciones generales ya en 2017: presidenciales, de alcaldías y gobernadores este año. Venezuela no aguanta más. 4) Respeto a la Asamblea Nacional y a la Constitución y que sean sancionados los magistrados que dieron un golpe de estado a la Asamblea Nacional y revertidas en su totalidad las sentencias violatorias de nuestra Constitución. Son cuatro puntos que no se negocian, que no se dialogan y nosotros no vamos a dejar la calle hasta cumplir los objetivos”.