Liberan a Lilian Tintori y Antonieta Mendoza luego de horas retenidas en Ramo Verde

(28 de abril de 2017. El Venezolano).- Lilian Tintori, activista por los derechos humanos y Antonieta Mendoza, madre del líder político, Leopoldo López, fueron liberadas luego de permanecer retenidas varias horas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en la capital de Venezuela.

Tintori explicó que llegaron a la cárcel “a las 09:00am y no nos dejaron pasar a ver a Leopoldo López, no nos dejan ni siquiera oír su voz, porque le gritamos su nombre con todas nuestras fuerzas y a penas comenzamos a gritar nos prenden una sirena muy fuerte que no permite oírnos entre nosotras, la sirena de la dictadura”.

Aseguró que con esto el régimen madurista trata de apagar la voz de Leopoldo López y de Venezuela “pero no pueden, tenemos un mes sin ver a Leopoldo, sin una llamada familiar”.

Señaló que solicitaron una explicación de por qué Leopoldo López tiene un mes sin ver a nadie, “abogados, hijos y familia, nos respondieron que es una orden de arriba, tenemos más de un mes sin ver a Leopoldo, es un preso aislado, nos quedamos un rato largo esperando que el director nos diera una explicación, nos quedamos allí, ellos prepararon a tres pelotones, de 30 guardias, con armas, perdigones, bombas, cascos, ante nosotras dos y estábamos solas, sabíamos que venía una marcha muy grande llena de libertad y emoción. Le damos las gracias a todos los venezolanos que se acercaron hoy a las cárceles para solicitar la liberación de todos los presos políticos”.

Destacó que no saben absolutamente nada de López, “pero sabemos que está resistiendo, siempre nos pide que tenemos que resistir, así como tienen a Leopoldo López lo tiene castigado tienen al pueblo, así como lo tienen sancionado está todo el pueblo, todos somos Leopoldo, Juan Pablo, Bassil Da Costa, Gilber Caro. Leopoldo va salir en libertad, la libertad está muy cerca pero todos tenemos que estar en la calle en paz con fuerza y fe”.

Los diputados a la Asamblea Nacional (AN) estuvieron acompañándolas al otro lado del piquete militar solidarios con los familiares de López.

Es importante destacar que este viernes miles de venezolanos lograron marchar hasta la cárcel militar Ramo Verde, para exigir la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.