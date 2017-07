Lester Toledo: por la presión el Gobierno está dispuesto a hacer lo que sea

(10 de Julio de 2017. El Venezolano) .- En el programa Dígalo Aquí, de El Venezolano TV, el abogado y dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo habló sobre las próximas acciones que se deberían tomar luego del plebiscito.

“En Venezuela hay una dictadura que violó cualquier sistema democrático y frente a eso el Gobierno esta muy asustado y por eso yo le agradezco al pueblo que Leopoldo esté en su casa, porque es producto de la presión y por la presión el Gobierno esta dispuesto a hacer lo que sea”, aseguró.

Toledo declaró: “Yo no entiendo cual es el miedo que al final del día le tienen a la gente, no es a los políticos ni a los medios que publican la verdad, le tienen miedo al pueblo que ya no los apoya y por eso se robaron el revocatorio del año pasado, todo esto se hubiera resuelto con una sola pregunta quieren qué Nicolás Maduro siga en el poder, si o no, se robaron el revocatorio, las elecciones regionales y ahora las elecciones municipales. Ahora la MUD le da la oportunidad al pueblo de expresarse y ejercer el derecho que el Gobierno les quitó, que vayan este domingo a las urnas y respondan tres preguntas”.

“Después del 16 de julio, se le pide a la Asamblea Nacional que active el articulo 350, y ahí vienen los últimos 14 días de esta dictadura, la etapa final y que seguro tendrá muchos presos y mucha represión. Todo el pueblo venezolano se movilice en contra del Gobierno”, dijo.

“Tenemos que ir paso a paso, con estrategias, toda la dirigencia opositora tiene un mismo fin, la hora cero a partir del 17 de Julio”, afirmó el dirigente.

Con respecto a lo ocurrido en San Antonio de los Altos, donde ciudadanos impidieron que la Guardia Nacional se llevara detenido a un joven, comentó que “esa es la resistencia, el pueblo se canso y perdió el miedo. Mientras los otros tienen las armas largas y las bombas, uno ve a señoras con sus paraguas, al pueblo con banderas”.

“El Gobierno piensa que si liberan a un preso político el pueblo se va a quedar quieto, no, esto no es una lucha de un partido nada mas, esta lucha es por la libertad, se tiene que ir el dictador Nicolás Maduro y su Gobierno”, dijo el abogado.

Toledo aseguró además que “esta crisis política reventó, porque el gobierno reventó la linea que los demócratas estamos dispuestos a aguantar, la constitución, tu puedes negociar todo pero no la constitución, cuando tu dices desconozco la Asamblea Nacional estas desconociendo a tres millones de venezolanos”.

“Nicolás Maduro se va a ir y eso es una salida en tres procesos. El proceso quiebre del sistema lo que va a generar la hora cero, fuerza armada dividida, instituciones del Estado divididas, la fiscalía dividida, la transición, que garantiza el proceso a la democracia sea sin sangre y en paz y le den al pueblo una fecha, para votar y la ultima es la democratización, que es en un proceso electoral libre, transparente con observación internacional y con todo el mundo con posibilidad de participar”.