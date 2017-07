Leonardo Padrón: a nosotros nos agobia la crisis y a ellos que el poder se les va de las manos

(12 de julio de 2017. El Venezolano).- El escritor venezolano, Leonardo Padrón, se pronunció sobre la cantidad de jóvenes asesinados durante las manifestaciones en Venezuela en manos de la represión y la lucha que se desarrolla en el país desde hace más de 100 días.

Durante una entrevista realizada en el programa “Aló Buenas Noches” transmitido por El Venezolano TV, aseguró que parece una “pesadilla” que va “crescendo, donde los niveles de sordidez son mayores”.

Destacó que se está debatiendo en estos momentos “en el asfalto de toda Venezuela es los bárbaros agrediendo a toda la gente civilizada que intenta defender a un país sensato, coherente y normal, mientras ellos están definitivamente arrasando con toda la ilegalidad posible, con todos los argumentos que propone la encarnación de lo primitivo. Ha sido muy fuerte porque hay muchas familias enlutándose diariamente, no solamente por los muertos, se llevan presos a los estudiantes o las personas que quedan gravemente heridas”.

Consideró que el discurso de “violencia que hay ahorita en las calles, es de desesperado, de gente que ya se les acabaron todos los argumentos legales y básicamente están imponiendo la Ley del más fuerte, uno siente en las alocuciones presidenciales, en las contradicciones entre los mismos líderes del gobierno, que si bien nosotros hemos estado agobiados por la crisis, ellos también por el hecho de que se les está yendo el poder de las manos, cuando la bestia está herida se vuelve más peligrosa”.

“Me hubiera gustado que esta idea de la Consulta Popular, que me parece fabulosa, se hubiera generado muchísimo antes, incluso cuando se suspendió el revocatorio, la Unidad debió haber convocado, vamos hacer nosotros el revocatorio, por nuestra cuenta, sé que estuvo en la mesa, pero una vez más tenemos una cuenta regresiva, mucha gente siente que el 31 de julio se acaba el país o comienza uno nuevo. Esto va tener un peso político demoledor ante el mundo, porque vamos a demostrar que el país entero repudia de una forma contundente la dictadura”, aseveró.

Por su parte, la actriz venezolana Mariaca Semprun, señaló que la Consulta Popular convocada para el próximo 16 de julio, sobre la Constituyente, sí servirá para unir a los dos grupos del país en un solo sentido. Además explicó que “pareciera que no hay solidaridad por parte de la gente que hace vida, y no es eso, es delicado, porque si tu estas todo el día protestando, te escapas un momento, te metes en un restaurante que este abierto a comerte algo, eso no quiere decir que te estás haciendo el loco, sino que buscas un respiro, un rato para seguir, la gente va al teatro, gimnasio, las personas siguen haciendo sus actividades en la medida de lo posible, no porque hayan abandonado la lucha o sean indiferentes sino para poder sobrevivir esta realidad tan cruel, tienes que buscar unos medios de escape”.

Manifestó la relación que tiene el proyecto artístico que se encuentra desarrollando en esto momentos en Estados Unidos, luego del gran éxito que tuvo en Venezuela durante dos temporadas “Piaf. Voz y delirio”. “La vida de Édith Piaf fue un acto de resistencia, pareciera que es muy lejano a nosotros este tema de Piaf, pero el paralelismo es grande, ella vivió la época de la preguerra y la guerra. La ocupación en Francia, vivió la censura, donde la policía alemana revisaba el repertorio y dijera esto sí o no. Ella también hizo pasar como músicos suyos a prisioneros que lograron fugarse, ayudó a los judíos”.

Destacó que Piaf cantó en los campos de concentración “y parecía inútil andar cantando mientras que la gente se estaba matando, era un bálsamo para el espíritu, para poder llevar esa carga tan pesada, ella también convirtió el canto, arte y cultura como su propia tabla de salvación porque vivió muchas muertes y dolores, una vida demasiado dramática, ella convirtió la música en su forma de drenar todo eso y a la vez se salvaba al igual que al público”

Manifestó que es un montaje “precioso, con música en vivo y un dispositivo escénico muy interesante y Leonardo Padrón quien fue el encargado de escribir el guion”.

Piaf. Voz y delirio será presentada desde 20 el de julio hasta el 06 de agosto en la ciudad de Miami de jueves a domingo en el Colony Theatre. La mayoría de la temporada será en español y solo tres funciones en inglés.