Jóvenes latinoamericanos estudiarán Comunicación en EEUU con becas de la Fundación Ismael Cala y Urbe University

(20 de enero de 2017. El Venezolano).- La Fundación Ismael Cala (FIC) y Urbe University anunciaron en Miami la concesión de dos becas a jóvenes latinoamericanos para estudiar Comunicación Social en Estados Unidos.

En esta oportunidad, las plazas serán canalizadas a través de cuatro organizaciones que trabajan en cinco países: Mentores Solidarios (Nicaragua), Fundación Carvajal (Colombia), Glasswing Internacional (El Salvador y Honduras) y Passion (Guatemala).

Los beneficiarios podrán obtener un título universitario mediante la modalidad de estudios online, desde sus respectivos países.

“Para nosotros es un privilegio trabajar con centros de educación superior y ofrecer oportunidades a jóvenes latinoamericanos sin recursos. Siempre he creído que el factor de éxito para convertirse en líderes es la educación”, indicó Ismael Cala durante la firma de la alianza.

Oscar Belloso, rector de Urbe University, destacó el hecho de que su institución “sea la primera en otorgar becas para la Fundación Ismael Cala”, y animó a otros centros educativos a hacer lo mismo. La entrega se formalizará a partir de febrero, a través de un concurso. Los jóvenes postulados defenderán su candidatura y un comité seleccionará a los beneficiarios con el perfil más idóneo.

Dilcia Ruan, directora ejecutiva de la FIC, recordó que el Programa de Canalización de Becas tiene como objetivo promover la educación y formación de jóvenes a través de la entrega de cursos y/o carreras de mejoramiento personal y profesional.

ACERCA DE LA FUNDACIÓN ISMAEL CALA

Organización sin ánimo de lucro, presidida por Ismael Cala, que busca impactar a las comunidades de América Latina y el Caribe, a través de la formación de adolescentes en liderazgo y emprendimiento; fortalecer organizaciones de desarrollo social que atienden a niños y adolescentes con discapacidades cognitivas y conectar a jóvenes con nuestros aliados para promover su educación y formación, a través de la consecución de becas.

ACERCA DE ISMAEL CALA

Estratega de vida y desarrollo humano, autor best-seller y conferencista internacional. Durante más de cinco años presentó el show CALA, en el prime time de CNN en Español.

Actualmente es considerado uno de los comunicadores más importantes del continente y su mensaje de emprendimiento social, mindfulness y bienestar es referencia para millones de personas que siguen su obra en libros, seminarios, talleres y conferencias a lo largo de toda Hispanoamérica. Cala ha recorrido más de 25 países y ha impactado a cientos de miles de personas con su mensaje.

Actualmente es colaborador oficial en el programa “Despierta América”, de la cadena Univisión, y escribe una columna semanal para más de 50 publicaciones de América Latina y Estados Unidos. “The New York Times” le calificó como “el Larry King latino”.

Autor de los best sellers “La vida es una piñata”, “El analfabeto emocional”, “El poder de escuchar”, “Un buen hijo de P…” y “El secreto del bambú”, Cala nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del libro “Beat the curve”, junto a Brian Tracy. Se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York de Toronto y ostenta un diploma de Seneca en Producción de Televisión. Ha trabajado con grandes maestros como Deepak Chopra y John C. Maxwell y se ha formado junto a coaches como Tony Robbins y Miguel Ruiz. Cala pertenece al claustro de profesores colaboradores de Atlantis University y Next University. Es presidente de Cala Enterprises Corporation. Visita: www.IsmaelCala.com