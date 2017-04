La respuesta de Henrique Capriles a las declaraciones del Papa Francisco

(30 de abril de 2017. El Venezolano).- El líder de oposición, Henrique Capriles Randonski, rechazó este sábado en horas de la noche las declaraciones del Papa Francisco con respecto al diálogo en Venezuela.

“El Papa habla de la oposición dividida y no es verdad, habla como si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un ‘diálogo Zapatero”, expresó.

El también gobernador del estado Miranda, recordó al sumo pontífice que en Venezuela ha habido un “autogolpe” que ha dejado como saldo de 30 venezolanos muertos, cientos de heridos y 1.400 detenciones arbitrarias.

“Es importante que tenga claro que después del autogolpe han asesinado a más 30 venezolanos, cientos de heridos, 1.400 detenciones arbitrarias, la propia fiscal reconoce la ruptura del hilo constitucional y la no existencia del debido proceso en la mayoría de los casos”, señaló.