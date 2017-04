La imagen: Tomás Rincón sigue alzando su voz por Venezuela

(24 de abril de 2017. El Venezolano).- El jugador de fútbol venezolano Tomás Rincón nuevamente alzó su voz por su país reprochando todo lo que actualmente está ocurriendo.

A través de una fotografía en sus redes sociales envió sus condolencias a las familias que han perdido algún ser querido a manos de la violencia e intolerancia.

Lea también: Jugadores Vinotinto alzan su voz por situación en Venezuela

“Mis respeto y admiración a los verdaderos héroes de esta historia, el pueblo. Hago un llamado a la NO REPRESIÓN, en nuestras calles se encuentran abuelos, padres y jóvenes que alzan su voz con la necesidad de ser escuchados, y no podemos ser indiferentes ante este llamado. No podemos sembrar más odio en nuestros corazones, encendamos esa luz interna que tenemos, esa luz colectiva que nos permitirá reconstruir nuestra nación. Por último quiero decirle a todos los venezolanos que estoy PRESENTE, me pongo a disposición en lo que esté a mi alcance para ser un impulsor en el renacer de mi país. Te amo Venezuela”, apuntó Rincón.