La Copa Davis regresa a Doral y Venezuela jugará como anfitrión

(03 de abril de 2017. El Venezolano).- Del 4 al 7 de Abril próximos, las instalaciones de Doral Park Country Club se convertirán nuevamente en la sede de la segunda ronda del grupo II de la Zona Americana de la Copa Davis de tenis, la cual será disputada entre las selecciones nacionales de Venezuela y El Salvador.

En esta ronda, la escuadra venezolana estará conformada por los jugadores Ricardo Rodríguez, Luis David Martínez, Jordi Muñoz-Abreu, Jesús Bandres y el capitán Yohny Romero, quienes vienen de ganar 5-0 su serie contra Bahamas en Febrero pasado en Doral, FL. Mientras, El Salvador estará representada por los tenistas Marcelo Arévalo, Rafael Arévalo, Alberto Alvarado y el capitán Jaime Cuellar, quienes dejaron atrás a Bolivia con un resultado 3-2 en San Salvador.

Esta es la segunda oportunidad en la que la selección de Venezuela debe jugar como anfitrión fuera de sus fronteras, luego de que la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) argumentara que el país suramericano “no presenta las condiciones de seguridad necesarias para la disputa de eventos de carácter internacional”. Ante esta situación, la Federación Venezolana de Tenis (FVT) ratificó que su selección jugará en Miami sus partidos como anfitrión de la Copa Davis 2017.

Las selecciones nacionales de tenis de Venezuela y El Salvador se han enfrentado cuatro veces en el pasado y la serie particular entre ambas selecciones se encuentra 4-0 a favor de Venezuela. La última vez que ambas selecciones se enfrentaron en Copa Davis fue en la semifinal del Grupo II de la Zona Americana en el mes de Julio del año 2016, cuando Venezuela ganó (3-2) en el Complejo Polideportivo de Ciudad Merliot, en Santa Tecla, El Salvador. Anteriormente Venezuela disputó la final del grupo II ante El Salvador en Septiembre de 2013, y en esta oportunidad la serie quedó 3-1, la serie se jugó en la sede de la Federación Salvadoreña de Tenis en El Salvador.

La selección vencedora de esta ronda se enfrentará en la tercera ronda del grupo II de la Zona Americana, contra el ganador de la serie entre las selecciones de Barbados y Guatemala, que también será disputada en la misma fecha en Barbados.

Organización de la Copa Davis en Doral, FL.

Luego del éxito logrado en la organización de la serie Venezuela-Bahamas en Febrero próximo pasado en las instalaciones de Doral Park Country Club, la venidera serie Venezuela-El Salvador será igualmente organizada por el equipo conformado por el empresario Alejandro Latachezki, presidente de Skyros Corp., el extenista profesional venezolano Jimy Szymanski – quien fue a su vez jugador y capitán de la Selección Venezolana de Tenis para la Copa Davis, y Susan Montoya, CEO de USA Signature Events.

La serie será disputada sobre superficie dura en la cancha principal de Doral Park Country Club ubicada en el 5001 N.W. 104th Ave, Doral, Florida 33178. El congresillo técnico de la ronda será realizado el día jueves 6 de Abril a las 10 a.m. El día viernes 7 de Abril se jugarán dos partidos de singles a partir de las 10 a.m. El partido de dobles será realizado el sábado 8 de Abril a partir de las 12 del mediodía y el domingo 9 de Abril desde las 10 a.m. se jugarán los dos partidos de singles restantes, para un total de cinco partidos.

Los tickets están a la venta por la plataforma digital Eventbrite.com. y por el teléfono (786) 431.09.63. Pueden ser adquiridos para cada día o en paquete de los tres días. Los niños menores de 12 años (acompañados por un guardian legal) tendrán acceso gratuito para el área designada como Entrada General. El estacionamiento será ofrecido a través del servicio de Valet Parking a un costo de $10 por vehículo, por día.

La Copa Davis es presentada por PNB Páribas y patrocinada por Rolex, Addecco, The Betway Group, y Being. La serie eliminatoria de la Copa Davis en Doral, FL, el evento será patrocinado por Boca’s House, Las Carolinas, Skyros, Baymont Hotel, Kia Motors y The Mansions at Doral.

La Copa Davis es una competencia internacional de tenis, organizada por la Federación Internacional de Tenis (ITF). A diferencia de la mayoría de los torneos de tenis a nivel mundial, en la Copa Davis no participan jugadores a título individual, sino equipos nacionales compuestos por diversos jugadores designados por su federación nacional deportiva. La Copa Davis – disputada desde 1900 – es un torneo masculino, mientras que la Copa Federación su equivalente femenino. Este el mayor torneo deportivo anual en el mundo del tenis, ya que cuenta con la participación de 130 equipos nacionales. El país con más títulos es Estados Unidos con treinta y dos copas. El actual campeón es Argentina, que consiguió su primer título tras derrotar a Croacia en la ciudad de Zagreb.

Para solicitar las credenciales de prensa que le darán acceso a las actividades de la serie Venezuela-El Salvador correspondientes a la 2da. Ronda del Grupo 2 de la Zona Americana a ser celebrada en Doral Park Country Club del 7 al 9 de Abril de 2017, favor enviar un email dirigido a Broderick Zerpa a la dirección de correo electrónico broderickzerpa@gmail.com.