Julio Borges: régimen rechaza alternancia en el poder por riesgo de derrota electoral

(27 de abril de 2017. El Venezolano).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, señaló desde Parque Miranda, donde sesionaron junto al pueblo que “este manifiesto es por la libertad y la democracia. Además que es un mensaje no sólo para Venezuela, si no para el mundo”.

Indicó que el régimen de Nicolás Maduro ha “roto el orden constitucional democrático de Venezuela y que desconoce el poder de la AN electa por 14 millones de venezolanos en 2015 y desconoce la representación del Estado Amazonas”.

Resaltó los abusos del régimen sobre la AN y los venezolanos: