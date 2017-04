(21 de abril de 2017. El Venezolano).- Hace pocos días, se había confirmado oficialmente la separación de la actriz venezolana, Marjorie de Sousa del también actor argentino y además padre de su hijo, Julián Gil.

En una entrevista publicada por Trome, se puede observar como Gil rompe a llorar, cuando habló de la ruptura y de lo que pasará con su hijo, pues espera conservar una relación sana” y “bonita” con él, “lo único que pido es que se me dé la oportunidad, como la he tenido con mis dos hijos anteriores”.

Comentó, que cuando una relación entre dos personas no prospera, lo más saludable para ambos es separarse, al tiempo que se conoció que ya existe un “proceso legal” para la custodia de Matías Gregorio, nacido en México el 27 de enero de este año.

Lea también: Luego de un nuevo intento Marjorie de Sousa se despide del amor

Gil consideró que Marjorie, es “una gran mujer” y una gran madre a pesar de “la comunicación fracturada” y las diferencias que atraviesan.

Asimismo, aclaró que la actriz venezolana fue quien inició estos trámites en los tribunales mexicanos y, contrario a lo que se ha publicado “en una revista mexicana” ella no le ha negado tener contacto con él bebe, “salí de México por proyectos el 27 de marzo que fue la última vez que vi a Matías, no es que ella no me lo dejó ver”, finalizó.