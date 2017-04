Juan Arango se pronunció sobre situación de Venezuela

Ya basta de criticar a tu hermano, de continuar aportando más y más odio. Nuestro país nos necesita, necesita unión, trabajo, esfuerzo. Necesita liberarse de las cadenas que lo oprimen! Si será posible! Dios está con nosotros! ???????????? #Venezuela #ViralizaLaDictadura ????????©©©

A post shared by Juan Fernando Arango (@juan18arango) on Apr 5, 2017 at 11:57am PDT