Hiperinflación entró formalmente a la economía venezolana

(14 de diciembre de 2017. El Venezolano).- El presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Lazarrábal, aseguró este miércoles que ya entró formalmente la hiperinflación al país.

“Eso es dramático, porque nos está descapitalizando a todos por igual, y desde el Ejecutivo se inyecta liquidez monetaria de más de 900% en lo que va de año, que es la gasolina principal de la inflación”, dijo Larrazábal durante el Encuentro Empresarial 2017 realizado en Valencia.

Aseguró que la variable que más afecta son los ataques del gobierno en el sector comercio, debido a que los fiscales obligan a los comerciantes a bajar los precios 50% lo que lleva a la quiebra.

“Los trabajadores no tendrán puestos de empleo en enero porque se está descapitalizando a esos comerciantes que son, en la mayoría, negocios familiares que no tienen cómo responder”, dijo el presidente de Fedecámaras.

Fedecámaras señaló que la crisis que atraviesa el país provocará que en primer el trimestre del año se vislumbre un negativo para la población. Resaltó que lo que la población va a consumir los primeros meses del año ya debería estar sembrado para poderlo cosechar. “Lamentablemente estamos sembrado solo 60% de lo que se producía antes”, aseveró.

“Vemos de manera preocupante cómo la economía se dolariza a la tasa que no se puede nombrar, pero que es la que está tomando posesión del mercado y el gobierno no toma medidas, sino que inventa criptomonedas que no le da confianza a los inversionistas”, señaló además.