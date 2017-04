(29 de abril de 2017. El Venezolano).- Este sábado, el preso político Leopoldo López está de cumpleaños y el regalo que recibe es seguir aislado donde ni siquiera sus hijos lograron verlo para soplar la velita.

Su esposa Lilian Tintori publicó una fotografía junto a su suegra y sus dos pequeños hijos en la puerta de Ramo Verde donde desde muchas horas esperando que se les permitiera la entrada y la misma le fue negada.

Tintori aseguró que ni siquiera le explican la razón de la negativa a la visita, “solo dicen que no hay visita, cuando vienen los abogados no hay visitas, Leopoldo ya tiene un mes incomunicado, esto es un abuso, Venezuela no se deja, nadie se cansa, denunciamos con fuerza esta arbitrariedad, este abuso de poder y de la dictadura”.

Asimismo la activista por los derechos humanos dijo que esto se trata de un acto inhumano “porque hay que ser bien inhumano para negarle la visita a unos niños el día del cumpleaños de su papá”.

Además destacó que Tarek William Saab debe “declarar como falta grave la represión desmedida en las calles, el golpe de estado del TSJ y el aislamiento de Leopoldo”.