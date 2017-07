Hijo de Trump revela correos previos a la polémica reunión con abogada rusa

(11 de julio de 2017. El Venezolano).- Donald Trump Jr, hijo mayor del presidente de Estados Unidos, publicó este martes los correos electrónicos con los que acordó mantener una reunión con una abogada rusa en junio del año pasado para obtener información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.

El hijo mayor del presidente Donald Trump divulgó la cadena de correos en su cuenta de Twitter para ser “totalmente transparente” sobre cómo y por qué se gestó el encuentro con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, el pasado 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York.

Trump Jr mostró el contenido de los correos electrónicos que reportó el lunes The New York Times y que revivió las dudas sobre los supuestos vínculos de la campaña de Donald Trump con Moscú.

Dijo que Veselnitskaya no tenía información que ofrecer y quería conversar sobre las políticas de adopción y la ley Magnitsky ( una ley que busca castigar a los funcionarios rusos responsables de la muerte del abogado ruso Sergei Magnitsky en una prisión de Moscú en 2009).

Aclaró además que todo esto ocurrió “antes que la actual fiebre rusa estuviera en boga”.

VOA Noticias destaca que si bien el Times dice que no hay evidencia de que la información prometida haya tenido que ver con el robo y posterior divulgación de miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, la reunión entre Trump Jr. y la abogada rusa tuvo lugar una semana antes de que se supiera que hackers rusos habían infiltrado el servidor del Comité.

Las circunstancias que rodean la reunión y el hecho de que se le dijo de antemano que la fuente de información era del gobierno ruso, avivó nuevas dudas sobre las posibles conexiones entre la campaña de Trump y Moscú, que están siendo analizadas por investigadores federales y del Congreso.

La abogada rusa declaró este martes en una entrevista en Moscú con la cadena NBC, que no está vinculada al gobierno ruso.

Here’s my statement and the full email chain pic.twitter.com/x050r5n5LQ

Here is page 4 (which did not post due to space constraints). pic.twitter.com/z1Xi4nr2gq

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 11 de julio de 2017