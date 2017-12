Habla madre de la periodista venezolana asesinada en Florida

(11 de diciembre de 2017. El Venezolano).- Dorys Madariaga y Víctor Bandera, padres de la joven periodista venezolana asesinada en Florida, Wendy Bandera, llegaron a Estados Unidos y expresaron a los medios de comunicación el dolor por la pérdida de su hija.

“Ella era muy cariñosa, me daba ella me daba tantos besos y me decía mami mía de mi alma, esa fue la última vez que la ví”, dijo Madariaga y agregó: “No debí dejarla en manos de ese hombre”.

Madariaga se refiere a Luis Palacio, esposo y primo segundo de Wendy, y quien tras, presuntamente apuñalarla, acabó con su vida.

Toda la familia Bandera Madariaga estarán en Miami, donde harán los actos fúnebres de Wendy. Luego le harán seguimiento al juicio que deberá enfrentar el acusado, que está enfrentando cargos de asesinato en segundo grado, reseñó Miami Diario.