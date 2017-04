Guevara: si el régimen convoca elecciones regionales, no se va a parar la lucha

(16 de abril de 2017. El Venezolano).- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Freddry Guevara, aclaró este domingo que si el régimen venezolano llega a convocar elecciones regionales “no se va a parar la lucha, ni en la calle, en la Organización de Estados Americanos (OEA) y AN”.

Indicó a través de su cuenta en Twitter “¿Qué pasa si convocan regionales? Lo mismo que si se conquista cualquier otra exigencia: deberemos seguir en las calles hasta lograr lo demás. ¿Si se convocan las regionales se resuelve el Golpe de Estado? No, es una deuda, pero dictadura va más allá: Referendo Revocatorio, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), AN y presos políticos”.

“Por lo tanto, les ruego no caer en rumores y enfocarnos en convocar y movilizar para que el 19A la dictadura sienta la presión del pueblo. ¿Cómo se resuelve Golpe de Estado? Nuevo TSJ, respeto a AN, liberación de presos políticos y todas las elecciones: municipales, regionales y presidencia”, aseveró.

Guevara manifestó que “lucha no para sí convocan regionales, no está planteado y dudo que haya alguien que quiere suicidarse políticamente planteándolo. Así que bueno, aclarado el asunto, pongamos el foco en lo que es: mantenernos unidos contra la dictadura y convocando al 19”.

Entiendo preocupación, pero lo vuelvo a decir: si convocan las regionales no se va a parar la lucha. Ni en la calle, OEA, AN, etc.

— Freddy Guevara (@FreddyGuevaraC) 16 de abril de 2017