Guanipa: ninguna confesión bajo tortura podrá promoverse como prueba

(17 de abril de 2017. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y secretario general de Primero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, aseguró este lunes que se encuentran más unidos que nunca, esto ante los últimos hechos de represión por parte del régimen hacia su disidencia.

Indicó que con las acciones y acusaciones del régimen, lo que han hecho “ha rebautizado nuestro compromiso con el pueblo de Venezuela. Nos advirtieron que el gobierno estaba montando una olla contra dirigentes que nada tenemos que ver con la violencia”.

Explicó que se pudieron enterar de la “tortura física y psicológica a la que fueron sometidos los hermanos Sánchez, quienes están siendo presentados en los tribunales, tras haber sido secuestrados”.

Guanipa afirmó que “ninguna confesión bajo tortura podrá promoverse como prueba. Toda víctima de tortura o tratos crueles practicadas por agentes del estado tiene derecho a rehabilitación”.

A su juicio los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) “son usados como esbirros del Gobierno, el cual es un Gobierno torturador”.

“Que digan los muchachos si es tortura o no que les digan que a su hermano de 14 años lo tienen ubicado. Digan si es tortura o no decirles que no le va a llegar a su madre el tratamiento para el cáncer que ella recibe. Yo me siento hoy profundamente orgulloso de los hermanos Sánchez que están luchando por Venezuela”, aseveró.

Consideró que con esto el régimen se cobra el esfuerzo que como diputados se encuentran realizando en el municipio Libertador, ubicado en la capital de Venezuela, “el municipio Libertador dejó de pertenecerles, señores del Gobierno. Es de la libertad, del pueblo que quiere progreso”.

Manifestó que han visto como “la están agarrando con cada partido, a Voluntad Popular (VP) la ha pasado muy duro. Lo que ha pasado es la criminalización de la oposición venezolana, lo mismo ha pasado con el diputado, Henry Ramos Allup y con el presidente de Copei, Roberto Enríquez”.

Señaló que “todos saben quiénes son los que golpearon a Julio Borges y no los detienen. Al gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, lo inhabilitan por una multa de 10$, por no cometer ningún delito”.

Expresó que actualmente “estamos en una dictadura que le quita los derechos a los venezolanos, el problema es que la tienen agarrada con todo el pueblo, y cuando un pueblo decide cambiar, no hay nada que lo detenga”.

Invito a los venezolanos este miércoles 19- A “no tenemos otra alternativa que salir con fe y esperanza en el futuro que podemos lograr. Si creían que con la alocución de ayer nos iban a amedrentar: Este miércoles 19 salimos todos a la calle“.

