Gracias a Dios, la tragedia venezolana es humana, por Ángel Monagas

(21 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- La incertidumbre venezolana va en aumento. En medio de las tragedias de muchos países, con huracanes, tormentas y terremotos, nuestra crisis nos lleva hasta a renegar de ayudar a otras naciones. He leído y escuchado a muchas personas, criticando la solidaridad con México por ejemplo. La agonía de sufrir durante 18 años, nos lleva a privilegiar nuestra crisis por encima de otras. A pesar de todo el desastre que hemos vivido, nada es comparable a un terremoto, o a la destrucción de un huracán. Es válido que se critique, sobre todo, la oscuridad de este gobierno hacia situaciones de pobreza y miseria extrema. Lo que no entiendo es que se manifieste contra ayudar a otros, con tragedias naturales peores a la nuestra.

La tragedia venezolana, gracias a Dios, es fundamentalmente humana. Es la acción escandalosa de ideas que han erosionado nuestro bienestar. No me quiero imaginar lo que pasaría, si también la naturaleza nos atacará en la misma magnitud.

EL FUTURO

Aunque algunos no les gusta, no estoy convencido que participar en el proceso de elecciones regionales, nos acerque a solucionar la crisis. Probablemente exagero.

Seguimos sin propuestas, sin proyecto. Quizá porque el problema en Venezuela, no es elegir Gobernadores, que en manos de la oposición, podrán resolver muy poco, el asunto es la cabeza, es el Presidente.

Un gobernador no puede resolver el desempleo, la inflación, la escasez, ni siquiera la inseguridad porque a muchos les privaran hasta de manejar la policía.

Los pocos o muchos recursos que llegan a las regiones en manos de Gobernadores “chavistas”, dudo que a partir del 16 de Octubre retornen. ¿Con qué pagaran los Gobernadores opositores electos, aguinaldos del 2017? Ni hablar de prestaciones.

No es político ni conveniente decirlo aunque si es real, autentico. De allí mis dudas con la participación de la MUD.

¿Habrá justicia para los muertos en las protestas? ¿Para las pérdidas del sector empresarial y comercial?

Quiero creer que sí, aunque todo indica que “POR AHORA” NO.

Mucho más con la necesaria subordinación a la Asamblea Nacional Constituyente, que por cierto, ninguno de los que promovió “guarimbas” en su estado, ha reconocido como necesaria para ejercer el cargo. Tendrán que juramentarse ante ella. Muchos se decepcionaran al verlo. Lo que más me causa desilusión, es que no se admite. No es “político” hacerlo. En consecuencia lo que los mueve es ganar.

Moralmente como quedan ante sus electores. ¿Qué pasará cuando sufran el despojo, el desconocimiento de un gobierno que no acepta la disidencia? ¿Volverán a pedirle a la gente que salga a la calle? ¿Que los acompañe a incendiar un país, que ellos dejaron de defender por una elección, por un espacio que no resolverá la genuina crisis venezolana, que es económica y social?

Como aspecto positivo, tal vez al ganar muchas gobernaciones o quizá al ganarlas todas, se demostrará dónde está la mayoría en este país y finalmente el chavismo acepte hacer elecciones en el 2018. Me lleno de esperanza al pensarlo.

Por todo esto, no promuevo la “abstención”, pero tampoco la cuestionó.

REGIÓN CAPITAL

Durante su visita al estado Zulia, el constituyente Diosdado Cabello, debo admitir que dijo muchas verdades y también muchas mentiras. De estas últimas emito comentario: Señalar los muertos de los 40 años, muchos de ellos guerrilleros, prestados a la delincuencia de robar bancos, secuestrar, matar militares, aterrorizar, no es comparable a los cientos que mataron durante las protestas y a la persecución política.

Empero, Diosdado acierta al señalar las contradicciones del discurso de la MUD, sobre el diálogo, casi que aseguro y perdonen lo petulante, que ha leído mis columnas y ha escuchado mi programa de radio.

Todos los partidos de la MUD, se han sentado a dialogar con el gobierno. Sigo sin comprender la negación.

Felicito la valentía de Manuel Rosales y Henry Falcón, al admitir su necesidad, solo que deben argumentar más. También felicito la coherencia de Marría Corina Machado. Me cuesta justificar la postura “ambivalente” de Henry Ramos Allup. Anunció el diálogo pero no dejo a su partido ir a República Dominicana. Algunos diputados adecos viven en esa isla, ¿Se asomarían? Algunos “muy, muy amigos, de Diosdado”. ¿Serán “patriotas cooperantes”?

BAJENSE DE LA NUBE, Los que sueñan con una intervención militar de Estados Unidos de Norte América en Venezuela. No es conveniente para América Latina ni conveniente para nuestra nación. Nuestra salida es electoral. El Presidente colombiano Juan Manuel Santos, con claridad meridiana lo reitero. Sería un mal precedente para cualquier nación. No lloremos porque otros hagan, lo que a nosotros corresponde.

OPINIÓN Marcos Hernández de la empresa consultora HERCON: “Con Nicolás no hay nada fácil… a punto de desmontar las reuniones previas a una negociación” “! Mira las elecciones regionales, divide y vencerás¡ Una parte significativa de opositores, se dejan seducir por las narrativas ficticias de Maduro… se pierde el enfoque en la lógica racional

Contexto regionales / El gobierno construye entramados y estrategias radicales para no perder los grandes corredores electorales /// Para blindar la Unidad, MUD debe convocar una reunión urgente con los ganadores y perdedores de las primarias para blindar la verdadera Unidad /// Emerge una post verdad, después de 10 Septiembre la mitad de los ganadores necesitan nombrar jefes campaña a los que llegaron segundo… el gobierno va con todo! En política electoral muchas veces 2+2 no son 4…” Mi comentario: En muchas regiones, donde algunos ganaron por muy poco, ¿Lo hicieron así? ¿O No? ¿Y entonces? ¿Quieren ganar Sí o no?

TÁCHIRA

La hermosa aspirante a la gobernación por la MUD, rechaza llamado abstencionista del presidente Maduro. Laidy Gómez: “Señor presidente, el voto castigo aquí será para el gobernador Vielma Mora” además contradijo la respuesta de Nicolás Maduro a las declaraciones de los presidentes de América del Norte, Sur y Europa en la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quienes catalogaron como una dictadura socialista el sistema político que actualmente ostenta el poder en Venezuela que pretende señalar a la coalición opositora como responsable de la crisis internacional.

YARACUY

Lo que sucedió en esta región le pone mucho plomo en el ala al candidato ganador. Así declaró Biagio Pilieri:

A pesar del fraude y la guerra sucia contra nosotros, apostamos por la unidad y el cambio

“No puedo comenzar sin darle gracias a todo el equipo que me acompaño en esta etapa, en este proyecto que está más vivo que nunca; Partidos, dirigentes, líderes y militantes, que votaron por nosotros y a quienes queriendo votar, no los dejaron hacerlo “Fuimos víctimas del fraude y de una vulgar guerra sucia” De igual forma dejo claro que, pese a la negativa de repetir las elecciones primarias en Yaracuy, se unirá a la campaña contra el régimen; “En aras de respetar las reglas determinadas que otros no respetaron, y entendiendo que nuestro objetivo superior es lograr el cambio en Yaracuy y Venezuela, tomamos la decisión de invitar a quienes puedan y quieran incorporarse a la campaña de la Unidad, contra el candidato del madurismo y el régimen; a pesar de haber sido nosotros las principales víctimas del fraude y la guerra sucia montada por el régimen, con la participación de algunos factores de la oposición”. “Creemos en la política donde no solo cambiemos de actores, sino de actitudes” reitero su apoyo al candidato de la MUD en Yaracuy, al tiempo que, hizo la invitación publica a que corrija su actitud y el de su militancia, en referencia a los hechos acontecidos el pasado 10 de septiembre; “Invito al candidato Luis Parra, a que corrija la actitud, no solo de él, también de su comando de campaña, el día de las elecciones, que genero serias fracturas en la Unidad”.

ZULIA

DURO TRABAJO Tiene el candidato Juan Pablo Guanipa para sanar las heridas, no solo entre la dirigencia media y regional, sino la de base. El discurso de Diosdado Cabello sobre lo que dicen los que apoyaron a Guanipa en contra de Manuel Rosales, está demasiado fresco y es absolutamente acertado. Allí están los testimonios, las declaraciones, las campañas por redes. No será fácil recoger toda el agua derramada, en tan corto tiempo. El eslogan de su campaña tampoco queda claro, sobre todo para el sector empresarial. Él puede tener todas las intenciones, solo que “deseos no preñan”. Jugará un papel vital el anillo a su alrededor, que esperamos se nutra de elementos multicolor.

EMPRESARIOS Se preocupan acerca de las obras que se adelantan y de algunos beneficios que gracias al Gobernador Arias, se han logrado, como por ejemplo el comercio binacional. Uno de ellos Andrés de Cándido, de la extensa cadena de Supermercados, el más grande en la región, entre otros, asume la defensa de su gestión. También será una dura labor.

RECLAMO Futuro pudiera ocurrir en algunos municipios, donde Juan Pablo Guanipa, se comprometió con algunos liderazgos. CASO SAN FRANCISCO con Gustavo Fernández en contra de un Julio Montoya, que exige solidaridad hacia sus compañeros de partido. IGUAL solicitud hace Alejandro Parra de AD, en defensa del trabajo de su partido. Los votos el 15 de Octubre, aclararan u oscurecerán esta situación. EN MARACAIBO, algunos líderes que apoyaron a Eveling Trejo y que ya se veían dirigiendo la capital, quedaron diferidos. Otros como Carlos Alaimo, también piden solidaridad a Guanipa por haberlo apoyado. ¿Se habrá comprometido? Lo dudo. Hasta el exiliado Lester Toledo de Voluntad Popular, en medio de su agenda internacional entre España y Estados Unidos, pide ser tomado en cuenta. ¿Cómo? Si ni siquiera puede regresar. Juro que lo haría y se quedó en puro anuncio de prensa. Eduardo Vale tiene esa aspiración igualmente. También aquí los votos serán un indicativo que podría justificar las aspiraciones. Un Nuevo Tiempo, intentará ser el más votado. Lo veo difícil aunque no imposible. La primera opción la tendrá el partido del candidato que ganó.

RETAMOS A los Comandos de Campaña de los dos principales candidatos, a que debatan en un escenario universitario sobre los diversos problemas de la región. Sería interesante escuchar a un representante de cada bando. Pudiera ser en el auditorio de la URU, previo el acuerdo de normas elementales de respeto. Lamentable que esto no se haga, más por miedo a no darle oportunidad a otros, que por otra causa.

DENUNCIA: “Estimado Ángel quiero denunciar algo que me parece muy grave, anoche asistí con el esposo de mi sobrina al hospital Dr Castillo Reverol de Santa Rita con una crisis hipertensiva y no fuimos atendidos debido a que NO había un estetoscopio para tomar la presión, nos enviaron al CDI y al llegar las puertas estaban cerradas y nunca nadie las abrió, nos devolvimos sin atención alguna, me preguntó qué pasará cuando llegan pacientes de gravedad, aunque lo de mi sobrino político no era menos grave por las consecuencias que pudiera arrastrar un descontrol en las cifras tensionales que pudieran parar en ACV, infarto, etc.”

EL GOBERNADOR ARIAS No quiere ser el que decida con quien competirá la MUD. Exigió respeto a la voluntad del electorado, así que no hay peligro de INHABILITACION en contra del candidato de la MUD. Lo de Fidel Madroñero ante el ministerio público, conocimos que fue una orden de su jefe político, que no es Maduro ni Diosdado. OMAR PRIETO asume el reto de ganar San Francisco y demostrar su liderazgo ante los líderes del PSUV. No comprendo este lamento del Alcalde Prieto. No es primera vez que pierde y muy feo. ¿Será esta la excepción?

Es evidente que una derrota de Arias, tendrá un efecto domino a futuro, sean en Diciembre o en marzo, las elecciones municipales.

Por: Ángel Monagas / @angelmonagas