(20 de abril de 2017. El Venezolano).- Venezolanos comienzan a concentrarse este jueves en los 26 puntos convocados por la oposición venezolana, para exigir la restitución del hilo constitucional y el cronograma electoral.

Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro, inicia la represión intentado que los ciudadanos no puedan hacerlo. El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y secretario general de Primero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, denunció a través de su cuenta en Twitter, que la “Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) están en puntos de concentración deteniendo personas y reprimiendo con gas pimienta para que no puedan concentrarse. En El Junquito el sargento Meléndez amenazó a manifestantes que tiene orden de detener a toda concentración de la oposición”.

Señaló que en Santa Mónica un contingente de GNB y PNB “golpeó y dispersó con lacrimógenas a manifestantes que empezaban a concentrarse”.

Lea también: Producto de las represiones: miles de detenciones se han registrado en Venezuela

Información que también fue reportada por el dirigente político, Hasler Iglesias, quien destacó que en el punto de Santa Mónica efectivos castrenses comenzaron a reprimirlos cuando estaban iniciando la concentración. Al tiempo que indicó que eran apenas 100 personas “nos lanzan bombas sin sentido”.

Destacó que la GNB “reprimió nuestra concentración en Santa Mónica, pero vamos a continuar. Nos estamos reagrupando para seguir avanzando. ¡Fuerza Vzla!”.

Por su parte el parlamentario, Jorge Millan, señaló que seis dirigentes de PJ fueron detenidos en El Paraíso cuando se estaban agrupando junto a la ciudadanía.

“Efectivos policiales comienzan a reprimir a manifestantes que intentan concentrarse en puntos del oeste de Caracas. Venezuela unida y movilizada en la calle, no podrá ser detenido por ningún piquete o tanqueta. Los venezolanos estamos firmes y unidos “Contra El Golpe”, aseveró.

Mientras que otros grupos de venezolanos se llegan al resto de los puntos convocados.

Aquí se evidencia que traté mediar pero respondieron inmediatamente con violencia y bombas #MaduroDICTADOR pic.twitter.com/1N2VCpmasg — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) 20 de abril de 2017

Efectivos policiales comienzan a reprimir a manifestantes que intentan concentrarse en puntos del oeste de #Caracas. #UnidosContraElGolpe — Jorge Millán (@jorgemillant) 20 de abril de 2017

SANTA MÓNICA aquí trate de mediar quedé rodeada y respondieron con represión #MaduroDictador pic.twitter.com/i8DgcLpY33 — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) 20 de abril de 2017

GNB y PNB está en puntos de concentración deteniendo personas y reprimiendo con gas pimienta para q no puedan concentrarse #MaduroDictador — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 20 de abril de 2017

En El Junquito el sargento Melendez amenazó a manifestantes que tiene orden de detener a toda concentración de la oposición #MaduroDictador — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 20 de abril de 2017

En Santa Mónica un contingente de GNB y PNB golpeó y dispersó con lacrimógenas a manifestantes que empezaban a concentrarse #MaduroDictador pic.twitter.com/ZfT01QgNrM — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 20 de abril de 2017

Reacción violenta y con total abuso de poder de la GNB contra concentración pacífica #MaduroDICTADOR pic.twitter.com/3nfWPjOEzE — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) 20 de abril de 2017

Ya nos reprimieron en Santa Mónica. Apenas nos estábamos concentrando. ¡Dictadura salvaje! pic.twitter.com/lfq85lPGay — Hasler Iglesias (@HaslerIglesias) 20 de abril de 2017

Persiguen y reprimen en Santa Mónica https://t.co/53UhSngpWp — Hasler Iglesias (@HaslerIglesias) 20 de abril de 2017

Queremos denunciar que en este momento la GNB intenta detener dirigentes de @Pr1meroJusticia que se concentran pacíficamente en la Ohhigins — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 20 de abril de 2017

Junto al pueblo creyente en la lucha pacífica no violenta lograremos salir de la dictadura vía @AlfredoJimenoR #20VzlaResisteEnLaCalle ???????? pic.twitter.com/iMZG5U3gNE — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) 20 de abril de 2017

Comenzamos a reunirnos en la Av. Elice de Chacao para retomar nuevamente las calles #20AVzlaResisteEnLaCalle hasta lograr los objetivos pic.twitter.com/q4wkEDecps — Alfredo Jimeno R. (@AlfredoJimenoR) 20 de abril de 2017

Hermanos a somos un bravo pueblo valiente, todos a las calles de nuevo en ¡RESISTENCIA PACÍFICA! #20VzlaResisteEnLaCalle ???????? pic.twitter.com/AZVVWn82XF — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) 20 de abril de 2017