GNB arremete fuertemente contra manifestantes: se han producido varias detenciones

(20 de abril de 2017. El Venezolano).- Venezolanos acudieron al llamado de la oposición de salir a marchar este jueves desde los 26 puntos convocados, sin embargo, son fuertemente reprimidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en algunos de ellos.

El diputado a la Asamblea Nacional (AN) y secretario general de Primero Justicia (PJ), Tomás Guanipa, denunció a través de su cuenta en Twitter, que la “Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y Policía Nacional Bolivariana (PNB) están en puntos de concentración deteniendo personas y reprimiendo con gas pimienta para que no puedan concentrarse. En El Junquito el sargento Meléndez amenazó a manifestantes que tiene orden de detener a toda concentración de la oposición”.

Señaló que en Santa Mónica un contingente de GNB y PNB “golpeó y dispersó con lacrimógenas a manifestantes que empezaban a concentrarse”.

Por su parte el parlamentario, Jorge Millan, señaló que seis dirigentes de PJ fueron detenidos en El Paraíso cuando se estaban agrupando junto a la ciudadanía.

“Efectivos policiales comienzan a reprimir a manifestantes que intentan concentrarse en puntos del oeste de Caracas. Venezuela unida y movilizada en la calle, no podrá ser detenido por ningún piquete o tanqueta. Los venezolanos estamos firmes y unidos “Contra El Golpe”, aseveró.

El fundador ONG “Redes Ayuda”, Melanio Escobar, informó que la GNB lanzó bombas lacrimógenas en una zona residencial, afectando a los vecinos, quienes salieron de sus casas para reclamarle al cuerpo castrense por dicha acción.

Reportó que en la avenida O’higgins se produce fuerte represión de parte de la GNB, “contra las residencias y personas mayores, tuve que retirarme para asistir a niños y ancianos”.

Por su parte el parlamentario, José Manuel Olivares, destacó que “se acaban de llevar a Mauro Zambrano del Sindicato de La Salud. Continua la Tortura y Represión de Maduro”.

Además que fueron agredidos por la GNB “nos dispararon bombas lacrimógenas al cuerpo, sin importar el daño que puedan causar”.

Mientras que otros grupos de venezolanos inician la marcha desde otros puntos como Santa Fe, montalbán, Altamira, entre otros. Antonieta Mendoza, madre del líder opositor, Leopoldo López, también se mantiene activa en la calle.

