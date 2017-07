Gilberto Carrasquero: no hay manera de combatir la fuerza sino con fuerza

(5 de Julio de 2017. El Venezolano).- Durante una entrevista realizada en el programa Dígalo Aquí, de El Venezolano TV, el abogado y politólogo Gilberto Carrasquero, opinó que las estrategias de la Mesa de la Unidad Democrática venezolana deben dejar atrás los formalismos para poder surtir efecto.

“Esto no va a ser por las buenas, (el Gobierno) no son demócratas, no son gente decente,no son personas que pueden entregar porque están atrincherados en el poder, porque son delincuentes, son narcotraficantes que militan en el poder de las armas, mientras que la oposición por mucho tiempo ha militado en el poder formal. Tenemos razón, leyes, el Estado de Derecho, sin embargo tu tienes que entender a tu enemigo”, dijo.

En cuanto su opinión sobre la decisión de la MUD de llamar a un plebiscito comentó, “La pregunta es cuánto muertos mas necesitas para darte cuenta que esto no va a ser por las buenas, yo no estoy muy de acuerdo con que el plebiscito sea bueno y eficiente, ni que vaya a resolver nada. Ojalá, sin embargo lo que yo si aplaudo es que intenten algo distinto. Porque la definición de Einstein de locura es muy simple, seguir intentando la misma conducta, esperando resultados distintos, es locura. Si tu todos los días sales a marchar y todos los días te matan a un muchacho, realmente no estas evolucionando en el proceso”.

“Yo creo que la hora cero convocada de esta manera, es demasiado formal, no veo a ninguno de los grandes líderes que han logrado derrocar una dictadura, haciendo un ejercicio tan formal de convocatoria, para tal día, con centros planteados. Ellos también juegan y juegan con las reglas que le da gana y les vas a avisar dónde vas a estar, a que horas estás, como has hecho siempre, marchando pidiendo permiso”, señaló.

“Yo veo de un lado la Venezuela decente, dispuesta a todo, a entregar la vida misma en nombre de un ideal, de la democracia y la libertad, pero sin organización, sin estrategia y sin armas, y del otro lado veo a unos desalmados, narcotraficantes, dispuestos a matar sin ningún tipo de escrúpulos, con armas, con estrategias y con líneas de mando claro, esto es una pelea de un ejercito contra un pueblo”. declaró sobre las estrategias que han venido aplicando los líderes de oposición



“Hay que pensar que va a pasar y dónde se libra la próxima batalla, porque pensar que un 100% probabilidad de triunfo es inocentón, si tu entiendes que hay posibilidad de que te impongan la Constituyente, disuelvan el Congreso, que los líderes políticos queden presos, la pregunta es dónde se mueve el espacio de batalla. Hay que pedir una fuerza armada multilateral, de una invasión, no hay manera de combatir la fuerza si no con fuerza”, opinó sobre lo que debería ocurrir dentro de Venezuela.

Siguiendo con el tema de la intervención comentó “El tema es muy complejo porque estamos en presencia de una situación atípica, esto no es normal, no ha pasado muchas veces, el hecho de que cae un Estado que tiene petróleo en manos de una banda de narcotraficantes, la familia presidencial está acusada de narcotráfico, el vicepresidente está en las listas de Interpol, tienes abiertamente un narcoestado, esta gente no se va a ir nunca por las buenas y están dispuestos a matar“.

“El tema de la intervención multilateral es algo que habría que orquestar con un líder al frente, esto no es tan simple, tiene que ir mas allá de la formalidad diplomática, hay diplomáticos informales que hacen un gran trabajo explicando la situación a nivel internacional”.

“Lo que estamos viviendo en Venezuela es el triunfo de la barbarie, empoderada y desbordada. Tienes una barbarie que tomó el poder y a demás alimentó la barbarie colectiva para salir a hacer lo que le da la gana, tienes gente saqueando, matando gente y no lo controla nadie, el Gobierno les he dado cancha abierta, no los juzga y los aplaude” agregó el abogado.

Ante las dudas de si es posible llegar a una negociación con el Gobierno respondió. “La única forma de obligarlos a negociar es la calle, tu no le puedes decir que los vas a llevar presos y que es su única salida, porque van a preferir seguir matando. Hay que proteger la vida humana y es mas importante que meterlos presos. Cómo se hace para que no sigan matando gente, que la gente no se siga muriendo de hambre”.

“Hay que ser estratégico y tener escenarios, uno es ganar y otro es perder, cuando pierdes tienes que tener el escenario de lucha, no puedes sólo decir, vamos a hacer esto y vamos a ganar”.

“El quiebre de la posición monolítica que tenía el chavismo y el madurismo es importante, creo que el rol de la Fiscal es importantísimo e inteligente, invita al quiebre de otros sectores del chavismo, a quienes les interesa que el narcotráfico salga del país” comentó sobre las acciones que ha tomado la Fiscal General.