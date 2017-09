Funcionarios de Maduro y sus familiares no podrán entrar a EEUU con nuevo veto migratorio

(25 de septiembre de 2017. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reemplazó su veto migratorio tal y como lo había anunciado la Casa Blanca.

Venezuela, Corea del Norte y Chad fueron incluidos en una nueva lista de países con prohibición de viajes a Estados Unidos debido a su poca seguridad o falta de cooperación con las autoridades estadounidenses.

Washington impuso una prohibición total de viajes a los ciudadanos de Corea del Norte y Chad, mientras que las restricciones para Venezuela anunciadas el domingo, se limitan a los funcionarios de una larga lista de entidades del gobierno y a sus familiares.

De esta manera, se suspenden las visas B1 Y B2, turista y negocio respectivamente, para los funcionarios y sus familiares a partir del 18 de octubre.

“El Gobierno de Venezuela no comparte adecuadamente la información relacionada con la seguridad pública y el terrorismo, no satisface al menos un criterio clave de riesgo y se considera que no coopera plenamente con respecto a la recepción de sus nacionales sujetos a órdenes definitivas de expulsión de los Estados Unidos . Sin embargo, hay fuentes alternativas para obtener información para verificar la ciudadanía y la identidad de los nacionales de Venezuela. Como resultado, las restricciones impuestas por esta proclama se enfocan en los funcionarios gubernamentales de Venezuela que son responsables de las insuficiencias identificadas”, detalla el documento.

La congresista Ileana Ros-Lehtinen aseveró en sus rede sociales que de esta manera se le niega las visas a oficiales y familiares de entes como el Servicio Bolivariano de Inteligencia y el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

