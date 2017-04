¿Cuál fue el legado de Obama a un año de su visita a Cuba?

(23 de marzo de 2017. El Venezolano).- Al cumplirse un año de la visita del exmandatario de Estados Unidos, Barack Obama, a Cuba expertos analizaron cómo va el proceso de “descongelamiento” entre ambas naciones y que tanto se ha avanzado, sobre todo con la nueva administración.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, el analista cubano, Marcelino Miyares, indicó que el legado de Obama lo dijo en su discurso en La Habana “el problema cubano es de ustedes, eso es importante porque significa que mucho del dinero que daba el gobierno americano para ayudar a la oposición, eso lo que hizo fue dividirlos”.

En cuanto a las relaciones diplomáticas señaló que “ese es un tema estrictamente del interés de EEUU, nosotros los cubanos no tenemos nada que hacer, dudo mucho que la nueva administración eche para atrás eso porque está el interés de Estados Unidos. La tercera dimensión ha sido la situación de las remesas y de los viajes a Cuba que no creo que el nuevo gobierno se atreva a tocar ese aspecto”.

Por su parte Ramón Saúl Sánchez, líder del movimiento demócrata, consideró que Obama tuvo “la buena intención de abrir la sociedad cubana al proceso de democracia, pero ninguna de las concesiones que hizo desgraciadamente logró tener reciprocidad por parte del régimen de Cuba, en este momento estamos todavía a la expectativa de cuál será la próxima política de parte del presidente Donald Trump hacia La Isla”.

Destacó que hubiese sido bueno que el Presidente de EEUU continuara ciertas aperturas en términos de la tecnología moderna “mi temor es que se ha influido precisamente lo contario, y eso es lo que necesita el régimen de Cuba, la condición de plaza sitiada, el muro alrededor, lo tuvo durante 50 años y cuando empezaron a quitárselo comenzó a tambalear ese control estricto que tenía y ahora estamos indecisos no sabemos en qué dirección va ir esto”.

Miyares aseguró que son los cubanos quienes tienen que hacer valer las reivindicaciones y el respeto a los derechos humanos, “y hemos dependido mucho en lo que EEUU haga o la presión internacional. Somos nosotros los cubanos los que tenemos que lanzarnos a la calle, ir a la cárcel de ser necesario, como lo hicimos muchos de nosotros en nuestro momento, para lograr esas reivindicaciones, la clave es que el pueblo tiene que salir a la calle allá y aquí”.

Mientras que Sánchez respaldo los señalamientos de su compañero “si lo hacemos descansar en un Presidente o Ley extranjera más nunca va ser libre Cuba, pero pienso que tenemos delante de nosotros un escenario importante que es el 24 de febrero de 2018, cuando Raúl Castro ha dicho que se va del trono y va a colocar un sucesor o va haber una transición, depende de lo que hagamos nosotros, si como pueblo salimos ese día a la calle y reclamamos que hayan elecciones libres, un plebiscito, algún tipo de consulta, entonces no sería ya la familia Castro quien decida nuestro destino. Ojala que el proceso de lucha en la calle estuviera como en Venezuela, el régimen venezolano ha acabado con el país pero los ciudadanos están en las calles en Cuba no, porque les han destruido el autoestima, tenemos que trabajar todos unidos”.

Marcelino Miyares resaltó que la oposición tiene que lograr un cambio de sistema “porque mientras exista un solo partido político estamos fracasados y eso lo podemos cambiar solamente los cubanos”.

El líder del movimiento demócrata aclaró que “la mayor parte de la oposición en Cuba no recibe ningún fondo de EEUU y muchos de los movimientos de nosotros tampoco lo recibimos y no lo queremos. Se lo agradecemos mucho pero no gracias”.