(25 de abril de 2017. El Venezolano).- La Fiscal General de la República (FGR), Luisa Ortega Díaz, ofreció este martes un balance legal sobre las detenciones, liberaciones y presentaciones por las protestas generadas en Venezuela.

Destacó que existen 1289 personas detenidas, de los cuales 65 están privados de libertad, 217 serán presentadas este martes y que han solicitado libertad plena o medidas cautelares en los casos en lo que no hay elementos suficientes para imputar.

Se refirió específicamente a la aprehensión de 38 personas en Nueva Esparta por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), donde no se contaba con un acta policial, por lo tanto indicó que se encontraron con una situación anómala, porque los funcionarios castrenses entregaron a los capturados al CICPC y estos desconocen por qué fueron detenidos. “El CICPC no narra las circunstancias por qué fueron capturados. Es difícil para el MP y el fiscal designado para la investigación determinar el delito. Apegados al ordenamiento constitucional solicitamos la nulidad de la detención” por la falta de información. “Es probable que hayan cometido un delito pero no hay nada que lo sustente”. Al tiempo que destacó la importancia de las actas policiales y se puso a disposición de los cuerpos policiales del país para cualquier explicación.

Ante esto destacó que el MP es garante del debido proceso, “así lo establece el artículo 337 de la Carta Magna”.

Además enfatizó que la institución que preside no es un órgano de seguridad ciudadana, “es el titular de la acción penal”.

Ortega Díaz repudió los hechos de violencia ocurridos recientemente en el país y lamentó la muerte de 26 venezolanos de los cuales 8 fallecieron electrocutados en los hechos ocurridos en El Valle, “sean del Gobierno o de la oposición”.

Aseguró que existen distintas ordenes de capturas por estos homicidios, “tenemos una lista donde identificamos la persona, el día que ocurrió la muerte así como algunas circunstancia que les produjo el fallecimiento, el fiscal que está investigando etc. Esto será colgado en nuestra página web”.

Manifestó que continúan trabajando “a penas ayer y en la madrugada tenemos 4 personas fallecidas más de los 26, estamos trabajando para que no haya impunidad y se sancione a los responsables”.

En cuanto a los saqueos en El Valle, informó que existen 10 personas detenidas, como parte de la investigación se encentran evaluando los testimonios de vecinos en San Andrés, quienes expresaron que “grupos delictivos del sector formaron parte del destrozo quienes se aprovecharon del ambiente” para cometer estos actos.

Reiteró que el país “necesita seguridad jurídica” si la persona cometió un delito será sancionada, sino no.

Afirmó que el MP ha velado por la integridad de las personas que se han privado de libertad, garantizando los DDHH.

Para finalizar hizo un llamado a los dirigentes políticos para que bajen el tono de las confrontaciones “la paz no se decreta, se construye con el ejemplo”.