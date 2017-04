Farmacias independientes podrían desaparecer en Venezuela

(22 de agosto 2016. El Venezolano).- La Federación Farmacéutica de Venezuela (Fefarven), anunció a través de un comunicado el fin de las farmacias independientes y el adiós de algunos medicamentos que ya no podrán adquirirse en el país.

A continuación el comunicado completo:

ADIÓS A LAS FARMACIAS INDEPENDIENTES Y A LA DISPONIBILIDAD DEL MEDICAMENTO

¿Quién no ha recibido el encargo, lo cual generalmente le corresponde al muchacho de la casa por parte de su padre, madre o abuelo con el enunciado “ÁNDATE A LA FARMACIA Y…”? Aquella que está generalmente ubicada en el entorno de nuestra comunidad! Seguro estamos que en los rincones más alejados de nuestra geografía nacional llámese Barrio, urbanización, caserío, aldea, pueblo o poblado siempre podremos encontrar tres instituciones comunes a todos los sectores: la Plaza Bolívar, nuestro acervo histórico; la Iglesia, nuestro regocijo espiritual; y la Farmacia con medicamentos eficientes, seguros y de calidad disponibles para nuestras necesidades y la atención de un profesional dedicado a su comunidad.

Nadie niega la crítica situación-país que se está suscitando en Venezuela pero no pueden las grandes empresas aprovecharse de esta coyuntura para beneficio propio. Conformada nuestra cadena de comercialización por Laboratorios, Droguerías y Farmacias, son los Laboratorios, aquellos que producen en el país o los que traen productos terminados, a quienes la ley venezolana les reconoce sus gastos operativos y les respeta su estructura de costos para la fijación, a su conveniencia, de los precios de los bienes que comercializan, en este caso Medicamentos, a diferencia de las Droguerías y Farmacias a quienes no se les reconoce sus gastos operativos y por ende no se les considera su estructura de costos.

A los Laboratorios que hacen vida en el país, se les ha permitido los aumentos de precios, en muchos casos indiscriminados, sobre todo en el caso particular de un Laboratorio que si bien, se muestra muy complaciente en sus declaraciones con el Gobierno Nacional ha sabido cobrarle muy caro su apoyo, en tanto sus productos genéricos se están tornando los más caros del mercado farmacéutico, hecho último digno de un estudio estadístico. Laboratorio que tiene como máximo representante al Ingeniero Jorge Rivas quien ha manifestado públicamente, sin inquietud, que aquí han de quebrar unas cuantas farmacias y no es otro que Laboratorios GENÉRICOS VENEZOLANOS (Leti, S.A.V) y sus productos GENVEN.

Al parecer, algunos Laboratorios están anunciando que la venta de sus productos en la cadena de comercialización será de contado y en general la mayoría de los laboratorios están desmejorando las condiciones en la comercialización llegando al extremo de que las droguerías tengan que ir a sus sedes a retirar los productos adquiridos, transporte que por cierto no dudamos que esté incluido en la estructura de costos de dichos laboratorios.

Por otro lado, la Droguería COBECA cuyo principal objeto comercial es surtir medicamentos a las Farmacias pero que a su vez es dueño de la cadena de Farmacias SAAS y de la franquicia BOTIQUERIA, ha decidido vender a las farmacias independientes de contado aunque deseen maquillarlo con diferentes argumentos, pero la realidad es que poco les importa que las Farmacias Independientes no puedan cumplir con estas condiciones y desaparezcan del mercado, para ellos lo importante es abastecer exclusivamente su cadena de Farmacias y alimentar el monopolio de la dispensación del medicamento que se está consolidando en el país. Razón por la cual siempre se ha cuestionado que las droguerías tengan a su vez cadenas de Farmacias, sobre todo si no van a ser manejadas con ética y con el conocimiento de la importancia de la accesibilidad y la disponibilidad de los medicamentos en todos los rincones del país.

Solicitamos al Presidente de la República Sr. Nicolás Maduro Moros su intervención, no puede ser que sean las Farmacias Independientes y los pacientes quienes paguen las consecuencias de las malas acciones del poder económico cuando se les ha reconocido los aumentos de precios por ellos solicitados. Las droguerías manifiestan que ellas lo que dan y recogen, es el reflejo fiel y exacto de lo que la industria les da.

Ante lo expuesto, Sr. Presidente, es necesario revisar los márgenes de comercialización por el organismo rector o el reconocimiento de la estructura de costos de todo el sector, garantizando así la equidad y finalmente la disponibilidad del medicamento en todos los rincones del territorio nacional y que las Oficinas de Farmacia no vayan a quedar ubicadas exclusivamente en los centros económicos: zonas de mayor tránsito comercial y Centros Comerciales.

En Caracas a los diecinueve días del mes de agosto de 2016.

POR LA JUNTA DIRECTIVA DE FEFARVEN

Freddy E. Ceballos P.

Presidente