Familiarízate con el proceso de Consulta Soberana para este 16-J

(11 de Julio de 2017. El Venezolano) .- Este próximo 16 de julio se realizará en Venezuela la consulta soberana, donde el pueblo tendrá la voz de decidir si está de acuerdo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

El secretario general de Primero Justicia (PJ) en Barquisimeto, Miguel Peña, explicó que la “Gran Consulta Soberana” es un acto donde todos los venezolanos, podrán expresarse y decidir si además se adhieren o no a los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente en el país.

Esta elección se llevará a cabo en los más de 1700 #PuntoSoberano que estarán instalados en todo el país.

¿Qué es un Punto Soberano? Es el espacio cívico donde el pueblo de Venezuela se expresará este domingo 16-J y decidirá el rumbo del país. La ubicación de los mismos es estratégica para evitar el “saboteo de la dictadura madurista”.

Detalló que el Punto Soberano estará habilitado desde las 07:00AM hasta las 04:00PM o mientras se mantengan electores en cola y que estarán habilitadas más de 15 mil mesas, “donde contaremos con más de 50 mil voluntarios”.

Resaltó que es un proceso extremadamente rápido, son 45 segundos aproximadamente por persona, donde pueden participar todos los venezolanos mayores de edad o que cumplan 18 años antes del 16-J y se presente en el Punto Soberano con su cédula o pasaporte vigente o no.

“No existirá nucleación para el proceso, es decir, usted puede ejercer su voto en cualquier Punto Soberano del país, no importa que usted no vote en la circunscripción en que se encuentre. No importa si usted no está inscrito en el registro electoral. ¿Dónde puedes votar? Consulta fácil y rápida el Punto Soberano habilitado en tu comunidad visitando: crdvenezuela.com”.

Es importante mencionar que en cada punto existirán 5 miembros designados por la Unidad que serán los responsables del proceso. “La herradura para el proceso de este #16Jul consta de 4 pasos que comienza con la entrega de la cédula”.

Además son 3 preguntas las que estarán en la papeleta. “A todas las preguntas respondemos SÍ en rechazo a Maduro y a la constituyente, reclamando a las Fuerza Armada Nacional (FAN) que cumplan con su papel de defender la Constitución y avalando a la Asamblea Nacional (AN) a que designe nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como la exigencia de elecciones libres para todo el país.

Aseguró que el secreto al voto está garantizado en la consulta. “Desde la Unidad se ha decidido quemar los cuadernos electorales, no permitiremos otra Lista Tascón. Los venezolanos que se encuentren en el exterior podrán votar con su cédula o pasaporte, se encuentre vigente o no”.

Los venezolanos que se encuentren en el exterior pueden ubicar su Punto Soberano en: crdvenezuela.com o unidadvenezuela.org.

Todo el que desee ser voluntario debe conformar su #CRD de 5 personas y cargar sus datos en: crdvenezuela.com – Punto Soberano.

Si antes o durante el proceso se presenta alguna situación irregular el número 0212 750 7300 estará habilitado para atenderlas Punto Soberano.

Toda la información adicional sobre el proceso y los Punto Soberano estarán en las páginas de la AN, Unidad, partidos políticos y ONG.