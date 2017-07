Familiares de los presos políticos y caídos se unen a la consulta soberana del 16-J

(11 de Julio de 2017. El Venezolano) .- Este martes familiares de los presos políticos y de los héroes caídos por la represión, se unieron como bloque para respaldar la consulta soberana de este 16 de julio, sobre la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), donde el pueblo decidirá si está de acuerdo o no.

Lilian Tintori, activista por los derechos humanos y esposa del líder opositor, Leopoldo López, indicó que se reunieron los familiares de los presos políticos y los caídos “los que han asesinado, que para nosotros son libertadores, que dieron su vida en la calle por elecciones libres, respeto a la Asamblea Nacional, libertad de todos los presos del régimen y un canal humanitario”.

Explicó que la “libertad de uno es la de todos. No vamos a descansar hasta que todos estén libres, somos la misma familia”. Al tiempo que aseguró que esto los llena de fuerza.

“Eso nos fortalece y nos llena de ánimo, para seguir juntos hasta lograr la libertad y democracia, cada uno tiene una historia, nuestros presos son héroes y líderes, por eso los tienen encarcelados, la mejor Venezuela ya viene y ellos van estar estar allí”, aseveró.

Leyó un comunicado en nombre del bloque para los venezolanos y la comunidad internacional “hacemos un llamado para que nos escuchen. Somos las familias que han sido separadas injustamente por esta dictadura, vejadas y maltratadas, por el solo hecho de pensar distinto” y afirmó que los venezolanos han intenado todas las vías democráticas posibles buscar una solución “al desastre la dictadura”.

Recordó que ganaron las elecciones parlamentarias del 2015, “en donde el régimen desconoció e intentó anular la Asamblea Nacional, promovimos el Referendo Revocatorio para que el pueblo decidiera la continuidad o fin de la dictadura, pero el régimen violó nuestro derecho de elegir”.

Tintori señaló que también pidieron elecciones regionales “que les tocaban al país, saben que no existe elección que puedan ganar, han perdido el apoyo y credibilidad del pueblo, ahora de forma violatoria pretenden imponer una supuesta Constituyente que no es más que un fraude que pretenden engañar al pueblo para quedarse en el poder”.

Destacó que frente a estos “atropellos e injusticias, no podemos hoy dejar a aquellos venezolanos que por culpa de esta dictadura buscan alimentos en la basura, ser indiferentes a la enfermedad y el sufrimiento de miles de venezolanos que no encuentran medicinas, no podemos olvidar a quienes han sido vilmente asesinados por la represión del régimen, con bombas lacrimógenas, balas, metras y perdigones, asesinados no solo en las protestas, sino también por la inseguridad”.

“No podemos dejar de pensar en nuestros familiares de una dictadura que los encarcela, que los someten a tortura para intentar callar su voz. ¿Hasta cuando tanta injusticia, tanto dolor y sufrimiento? Yo le pregunto a los venezolanos y al mundo que más tiene que pasar en Venezuela? ¿Cuándo se termina esto? ¿Cuándo paramos esa situación de crisis, violencia e intimidación? ¿Hasta cuándo la dictadura de Nicolás Maduro? hasta este 16 de julio”, resaltó.

Invitó a los venezolanos a participar este domingo 16 de julio en el proceso de consulta para que le digan “al régimen que se les acabó el tiempo de opresión, engaño y corrupción, tenemos el deber como venezolanos de hacer valer nuestra decisión. De hacerle saber a la Fuerza Armada y cúpula de la dictadura que somos los venezolanos quienes escogemos nuestro destino de libertad y paz, que no somos pueblo sumiso que acepta de rodillas la opresión”.

“Nos ponemos de pie, en bloque este 16-J, porque va hacer un día histórico, rescataremos nuestra democracia y libertad, lo vamos a lograr Venezuela”, expresó.

