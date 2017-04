Explosión en San Petersburgo fue un “atentado” que dejó más de 10 muertos

(03 de abril de 2017. El Venezolano).- La explosión de al menos un artefacto explosivo este lunes entre dos estaciones del metro de San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, dejó 11 fallecidos y más de 30 personas heridas.

La policía aseguró que la deflagración fue causada por artefactos explosivos rellenos con metralla y que las cámaras de vigilancia del metro de San Petersburgo captaron al supuesto provocador de la explosión.

Luego de la primera detonación fue hallada otra bomba camuflada en un extintor de incendios que no estalló en otra estación central de dicho metro, la Plóschad Vosstaniya.

Ante esto el Comité de Investigaciones de Rusia ha calificado la explosión de atentado, aunque investigará también otras versiones. La portavoz del Comité elogió la actuación del maquinista, que no frenó el tren tras la explosión y llegó hasta la siguiente estación, lo que permitió evacuar y ayudar a los pasajeros de forma inmediata.

Es importante destacar que las explosiones coinciden con la visita a San Petersburgo del presidente ruso, Vladímir Putin, que participa en el foro del Frente Popular Panruso formado por partidos políticos de este país.

Por este lamentable suceso, San Petersburgo ha declarado tres días de luto por las víctimas en la explosión del metro.

