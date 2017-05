Exdiputada europea resalta labor de las mujeres venezolanas en medio de la crisis

(05 de mayo de 2017. El Venezolano).- La exdiputada del Parlamento Europeo, Laura de Esteban, analizó el papel de la mujer venezolana ante la grave crisis y represión que se vive en Venezuela, donde se lleva un mes de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Venezolano TV, aseguró que ha tenido el placer de conocer a Mitzy Capriles, esposa del preso político, Antonio Ledezma y a Lilian Tintori, esposa del líder opositor, Leopoldo López.

Destacó que las acciones que realizan las esposas de los presos políticos es “esa gran manifestación de como la mujer venezolana en situaciones tan dramáticas como ha sido la detención de sus esposos, que están sufriendo en prisión por parte del régimen autoritario de Maduro, saben estar dando la cara, salir a los medios de comunicación y transmitir al resto de la comunidad internacional la situación de Venezuela”.

A su juicio Mitzy Capriles y Lilian Tintori son un ejemplo de la mujer venezolana “que están haciendo y manifestando en las calles en el día a día venezolano”.

Sobre las mujeres que están en las calles defendiendo a Venezuela y que hacen largas colas para poder comprar algo de comida, indicó que es “una realidad vergonzosa, esas mujeres que tienen que estar durante horas en las colas para poder obtener algo que llevar a su casa y darle de comer algo a sus hijos. Son mujeres que se están enfrentando a la posición de las fuerzas de seguridad controladas por Maduro y ellas con esa valentía están manifestando la dignidad de la mujer venezolana. Y que con esto el señor Maduro no tenga la vergüenza se reconocer que su pueblo se está muriendo de hambre realmente es digno de condena, mientras que a las mujeres se le reconoce esa labor silenciosa en el día a día de las colas que tienen que aguantar”.

“Somos conscientes del terror y la tremenda situación que está viviendo el pueblo venezolano, y es de bien nacidos ser agradecidos, por lo tanto el pueblo español tiene una sensibilidad especial dentro de lo que es el conjunto de la Unión Europea de la situación que está ocurriendo en Venezuela. No podemos olvidar que el régimen de Maduro, ese monstruo de muchas cabezas como se está manifestando, ha querido financiando al partido Podemos, intentar desestabilizar los sistemas democráticos en España y queriendo hacerlo en el resto de Europa, afortunadamente no lo han conseguido”, aseveró.

La exparlamentaria recordó que el populismo tiene un recorrido muy corto, “las mentiras tienen un camino corto, creo en estos momentos que la Unión Europea y en concreto España están haciendo esfuerzos para que la comunidad internacional en su conjunto pueda tener una línea de acción concreta que sirva para que el régimen de Maduro deje de existir y que la voluntad del pueblo venezolano sea la que pueda tener una prevalencia en el conjunto de lo que es el contexto político venezolano”.

Lea también: Argentina recomienda a Venezuela que cuando llegue la transición “deben estar unidos”

En cuanto al papel de la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien ha intentado defender lo que queda de la ideología del régimen, señaló que “las culpas que arrastra esta señora son voluntarias, no las arrastraría si tuviese la dignidad de saber que está representando al pueblo venezolano y que por lo tanto debería oponerse a esta situación tan dramática que se está viviendo en estos momentos, no me da pena, no me preocupa nada la posición que esta señora está defendiendo, que es indefendible”.

Resaltó lo que se debe hacer “la comunidad internacional sepa y admita que la situación que está defendiendo (Delcy Rodríguez) en estos momentos en Venezuela no tiene recorrido. Que no apelen como suele gustarle mucho a estos regímenes, de carácter populistas, diciendo que son injerencias del extranjero, es solidaridad, ganemos la batalla con el pueblo venezolano para que ante un hecho de dramatismo realmente humanitario pueda haber una respuesta, que le de a los venezolanos los alimentos que dignamente se merecen”.