Ex Miss Venezuela fue víctima de robo en México

(16 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- La actriz y ex Miss Venezuela Marianne Suárez, lleva residenciada en México dos años y medio, realizando diferentes proyectos en ese país, aunque a pesar de no estar en su nación de origen, por los diferentes problemas económicos y sociales, pues esta no se escapó de vivir un incómodo momento de delincuencia.

Suárez fue víctima de un robo junto a su esposo el médico endocrinólogo Ludwig Johnson, quienes llegaban de buscar a sus 2 hijos de las clases de natación y fútbol, casi en la puerta de su casa en la urbanización Polanco.

En el hecho fueron despojados de los relojes y dinero en efectivo que cargaban antes de entrar a la residencia, a pesar que esta estaba vigilada por sistemas de circuito cerrado.

Afortunadamente la actriz dijo que, más allá del susto, todos se encuentran bien y la alcaldía local activó un operativo de apoyo inmediato.

Marianne también está realizando labores como productora teatral ya que recientemente culminó el montaje de la puesta en escena “Psicopatía Jauja”, al lado de otras figuras venezolanas que hacen vida en suelo azteca.