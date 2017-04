Evacuaron el American Airlines Arena de Miami por amenaza de bomba

(09 de abril de 2017. El Venezolano).- La policía de Miami evacuó el estadio del Miami Heat tras una amenaza de bomba este sábado.

Las autoridades recibieron una llamada de un hombre que avisó que había dejado una bomba en el lugar. Expertos realizaron una inspección en el lugar, destacó Miamidiario

Finalmente, la policía confirmó que no se encontró ningún artefacto explosivo y se dio la orden para que diera inicio la presentación del espectáculo Worlds of Enchantment que Disney On Ice.

La amenaza provocó la evacuación y el cierre del tráfico en la zona de Biscayne Boulevard, reabierto para el tráfico alrededor de 7:40 p.m.

Disney on Ice de Worlds of Enchantment está programado hasta el domingo.