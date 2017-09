¡Estrategia roja! MUD denuncia que el CNE busca la “abstención” en las regionales

(30 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- La coordinadora electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Liliana Hernández, aseguró este sábado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no está garantizando una “oferta electoral clara”.

Es importante destacar que la oposición en reiteradas ocasiones ha denunciado que no se ha realizado el proceso de sustitución de candidatos. Además, este viernes fue suspendido el directorio que trataría este asunto, reseñó El Nacional.

Ante esto, Hernández destacó que “no podemos seguir con esta burla, porque no es en contra de los partidos ni de los candidatos, sino del ciudadano común. El ciudadano es el elector, el cerebro, la base, el corazón“.

Afirmó en rueda de prensa que todos los obstáculos tienen la finalidad de generar abstención.

Denunció que el Poder Electoral no ha sido diligente en el ámbito informativo para los comicios regionales.

“Los partidos tenemos que salir a informar, pero eso es obligación del CNE. Ellos son los que tienen que informar a los ciudadanos todo lo referente a la elección del próximo 15 de octubre”, aseveró.

Señaló que quieren que el ente comicial garantice el proceso e información de los electores “la presencia de nuestros testigos, que no haya violencia ni sangre en los centros, que no exista el voto asistido, y Nicolás no nos da esa garantía”.

Advirtió que la MUD está registrando todo un expediente de lo que ocurre en el proceso electoral, “estamos preparando un informe sobre del desarrollo de este proceso, desde su convocatoria. Que permita que no solo Venezuela, sino que organizaciones internacionales tengan conocimiento del mismo”.