Estas fueron las primeras palabras de Marco Coello luego de ser liberado

(27 de abril de 2017. El Venezolano).- Marco Coello, joven venezolano detenido el pasado miércoles en Estados Unidos por inmigración pasó momentos de incertidumbre al no saber si sería deportado a Venezuela.

Su abogado Richard Rivas confirmó la información, y el propio Marco Coello ofreció sus primeras declaraciones publicadas a través de la cuenta en Instagram del periodista José Pernalete.

liberado #marcocoello de carcel inmigratoria en Miami, confirmado por su abogado Richard Rivas!

Coello dijo que se siente mucho mejor estando afuera, y señaló que temía ser enviado a Venezuela porque su vida correría peligro.

“Momentos que me llevaban a un cuarto y no sabía si me estaban llevando a Venezuela, no me daban información”, detalló.

Primeras declaraciones de #marcocoello al salir de la carcel en Miami, tras su detención por autoridades inmigratorias

Su madre, Dorys Coello, se reunió más temprano con el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para explicar su caso.