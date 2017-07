Esposa del diputado Azuaje: ¿Por qué casa por cárcel si no hay delito?

(13 de Julio de 2017. El Venezolano).- Kelly García de Azuaje, esposa del legislador del Consejo Legislativo del estado Barinas Wilmer Azuaje, aseguró que le tomó por sorpresa la medida de arresto domiciliario otorgada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Durante una entrevista transmitida en el programa “Aló Buenas Noches” por El Venezolano TV, explicó que cuando se enteró de la noticia estaba en Caracas pensando en viajar a Barinas “por cosa del destino no pude viajar temprano y se me complicó, cuando comenzaron a llamarme sobre la orden que había salido del TSJ de darle casa por cárcel a mi esposo”.

Destacó que el parlamentario es una persona que “sigue soñando con una Venezuela libre, más allá de todo no entendemos por qué casa por cárcel si no hay delito, nunca fue presentado ante un tribunal, no hay nada, es ilógico”.

Recordó que su esposo goza de inmunidad parlamentaria “a él se le ha violado sus derechos humanos y constitucionales por 62 días, donde fue secuestrado por el gobierno, nunca fue presentado en un tribunal, no lo agarraron infraganti en nada”.

Aseguró que fue una “tortura” para ellos como familiares “ver las circunstancias, donde un día fue encadenado porque simplemente estaba exigiendo sus derechos, hay una foto de eso”.

Es importante destacar que en la sentencia se lee que deberá permanecer detenido en su residencia, hasta tanto el Consejo Legislativo del estado Barinas decida sobre el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.

Ordenaron remitir las presentes actuaciones a la Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas, para que se continúe con la investigación correspondiente.