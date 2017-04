(17 de abril de 2017. El Venezolano).- Nicolás se ha convertido, en una suerte de REY MIDAS BIZARRO. Este personaje de la mitología Griega, todo lo que tocaba lo transformaba en Oro y la moraleja nada tiene que ver con lo que nuestro Presidente significa. Por el contrario. No hay región del país, donde el odio, la rabia o eso que llamo Capriles en el 2012 “la arrechera” haga su aparición. Es verdad que mantiene el poder. A un costo muy elevado. Crece un ambiente similar al que vivieron los nazis, los fascistas, los comunistas rusos. La gente culpa a MADURO de todo lo malo que ocurre. Así sea mentira, ya es cuesta arriba decir lo contrario. Todo lo que ha caído en manos de este gobierno, muestra signos de corrupción, de deficiencia, de destrucción. Si a NICOLÁS le dan la APPLE, la quiebra en menos de un mes. Es un REY MIDAS BIZARRO…

El Futuro de la REVOLUCIÓN en manos de los Gobernadores y Alcaldes….

Lo lamentable es que los liderazgos que el chavismo tiene, por miedo, por complicidad, por negligencia, no entienden que su ciclo se acabó. Mientras más tiempo permanezca en el poder, será peor. Mientras más cadenas haga, mucho mejor para motivar la marcha del 19 de abril por parte de la oposición.

¿Quién está acabando con MADURO?

La histórica y gigante CRISIS económica. La inflación, el desabastecimiento, la escasez, que sacude la nación, se ha encargado de destruir esta falsa revolución, aunado a la criminalidad que lo rodea: corrupción, denuncias de narcotráfico, por mencionar dos.

DECISIÓN DEL GOBIERNO

La urgencia del gobierno es seguir ganando tiempo. Solo esto lo mantiene. La única opción de la que disponen es no hacer más elecciones.

Ya no tiene pueblo y acude a un parapeto cívico militar, llamado MILICIAS. Muy desgatadas y sin ninguna fuerza cívica y mucho menos militar. Luego del desfile salen las ambulancias, llegan los sueros, las compresas, los tensiómetros, los enfermeros para atender a esta manipulada tercera edad, que es utilizada para los fines más oscuros de quien maneja el gobierno. Maduro no tiene de otra. La guardia pretoriana no puede contener por medios lícitos las protestas, así que no queda otro camino que la represión. Las MILICIAS, son solo “adornos”, “utilería revolucionaria”. Dentro de las fuerzas regulares aumentan las dudas, al presenciar todo el espectáculo.

A estas alturas del proceso la pregunta es:

¿SE HUNDIRÁ EL PSUV CON MADURO? ¿ASUMIRÁ ESE COSTO?

La historia nos señala como en otros países, otros partidos políticos vivieron situaciones similares y encararon el compromiso de no quemar las barcas con un mal gobernante. Sucedió en El Salvador, en Nicaragua, México y se recuperaron después de la derrota porque dejaron “cimientos”. Con Maduro se reestrena “Lo que el Viento se llevó”. No quedará nada, cuando él finalmente se marche.

Nicolás ha logrado darle el abrazo del oso a los Gobernadores y con él se ésta hundiendo la poquita y casi inexistente revolución que existe.

PUERTAS ADENTRO DE LAS FANB

El panorama no es alentador. Un hombre que cumplió las más feas tareas, bajo la tutela de Hugo Chávez responde esta pregunta a un periodista de ABC de España:

General (EJ) en situación de reciente retiro CLIVER ALCALA CORDONES:

¿Es cierto que hay una lucha interna entre los grupos de poder que no permiten una salida pactada?

Los grupos de poder no están enfrentados entre sí porque a cada uno Maduro le ha permitido hacer grandes negocios con los fondos públicos. No hay diferencias entre ellos sino complicidad y hermandad y lo han demostrado con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que se ajustan a los intereses de esos grupos. Son caimanes en el mismo pozo.

Hombre como “El Pollo” Carvajal, también militar retirado no habla. Rodríguez sigue sin aparecer en la escena pública.

Maduro anunció que hoy el ejército tomaría las ciudades y eso POR AHORA NO OCURRIO.

EMPRESAS POLAR Y GOBIERNO ¿FUMARON LA PIPA DE LA PAZ?

Es lo que uno puede pensar, cuando observa la salida constante y reiterada de productos POLAR, en BOLSAS, en CAJAS, por toda Venezuela. Incluso en algunas regiones, están buscando hasta vendedores y esa es una señal de extraña “BONANZA”, a una empresa que en los últimos tiempos fue muy atacada por el Gobierno. Al parecer ya disponen de la materia prima.

Un Ministro que no ha podido ser GOBERNADOR, es el PIMENTÓN DE LAS CAJAS CLAP. Que para el pueblo pueden ser muy buenas (a pesar del sobreprecio y súbita riqueza de quien las trae) pero es que tampoco llegan. Su nivel de eficiencia ésta por debajo del 5%, según un informe de una ONG. Este es un gobierno que no permite a los organismos externos ninguna auditoria. Debemos conformarnos con las cifras que ellos ofrecen o utilizar las de algunas organizaciones civiles. Con todo y ese maquillaje, el CLAP es otro fracaso hecho en revolución. El acuerdo con Lorenzo era absolutamente asunto de vida o muerte. Solo prolonga la agonía de un gobernante, que nunca debió ser Presidente.

MISCELANEA

¿En que se parecen CHÁVEZ y LUIS HERRERA CAMPINS?

En nada ¿Por qué?

Luis Herrera se atrevió a actuar con fortaleza contra el licor y el cigarrillo, cuestionando que su publicidad estaba dirigida a seducir a niños y adolescentes al consumo. Prohibir esta publicidad, le gano la censura en los canales comerciales. Luis Herrera, un hombre honesto, al igual que su familia, aunque muchos de los que lo rodearon no, un caballero, (primera diferencia con Chávez) no actúo contra los dueños de canales y acepto el castigo, a pesar de ser presidente. Chávez, fue el que censuro y el que a través de subterfugios cerro canales, medios de comunicación en general. Luis Herrera fue VETADO y prefirió guardar un bajo perfil. CHÁVEZ VETO a los medios, gracias a los cuales llegó el poder. Hago esta referencia porque algunos “disociados” comunicadores chavistas, se empeñan en establecer una SINONIMIA. Pudiera señalar otras diferencias, como por ejemplo la preparación intelectual. Herrera tenía la intelectualidad de Uslar, con el humor de Emilio Lovera. Eso lo comentaremos en otra oportunidad.

Luis Herrera fue muy certero en sus análisis sobre el golpe de 1992, pueden leer parte de su opinión:

ESTRATEGIA DEL GOBIERNO

En los actos de la penosa milicia bolivariana, MADURO aprovecho de mostrar el apoyo que tiene de todo el GENERALATO. Incluso de algunos muy cercanos al difunto “eterno mesmo”. El mensaje, esta direccionado no a la oposición y a sus interlocutores principales, que desde algún sitio en el exterior conversan sobre la situación de Venezuela con los expresidentes Fernández, Zapatero y Luis Almagro. El mensaje, es para los CHAVISTAS que no quieren desaparecer con él. Les indica que mientras tenga a su servicio los intereses de los Generales, él continuará en el poder. Lo hace para que no inventen, por eso habla de DEFINICIONES y deja entrever “one more time” la “traición”, que no existe, pues sobrevivir políticamente ante un gobernante como él, es un derecho legítimo.

ULTIMA HORA:

Gobierno podría plantear “elecciones” en cualquier momento, por fases. Dejando las presidenciales para el año que viene. La oposición tiene que analizar muy bien los escenarios y no caer en el juego chantajista de los sectores radicales de la oposición.

Podría igualmente, asumir algunas decisiones económicas como el BONO acordado para los pensionados, por la Asamblea Nacional el año pasado.

Los radicales alrededor de Nicolás, piensan que “ceder a la presión es perder”. Otros dicen que “eso es mejor que no estar en el poder”.

REGIÓN CAPITAL

MISIÓN SUCRE SIN RECURSOS

No me crean a mí, lean este oficio, que da cuenta de la imposibilidad de pagar al día.

ASAMBLEA NACIONAL

Recuperada en su fortaleza política, el sagaz diputado Julio Borges, se propone darle seguido a la pelota en que se ha convertido Nicolás y su infausto gobierno. Mañana continúan con el tema de los magistrados.

LA GENTE OPINA SOBRE EL JUDAS

Entre el Presidente y el TSJ, acapararon mayoría.

¿EL VENEZOLANO VIAJÓ?

Más del 80% prefirió quedarse en sus casas. Aunque si 10 millones como dice Nicolás “viajaron”, seguramente lo hicieron para ir a protestar, porque solo se vio gente en las manifestaciones.

CARABOBO

Se dispone a dar una de las mejores demostraciones de fuerza.

FALCÓN:

Extraoficial cerradas por CONATEL unas 14 emisoras, que tenían problemas con la permisologia, o sea, estaban “ilegales”. ¿Por que esperaron tanto? Solo pregunto.

MÉRIDA

El teleférico es una obra de la democracia, no de la dictadura revolucionaria, que gasto miles de millones y de tiempo para REINAUGURAR. Los padres tenemos el deber de recordárselo a nuestros hijos. CORRUPCIÓN El colmo es que a menos que te vayas un día antes a las 3am, no consigues entrada, sino tienes que “bajarte de la MULA” con una mafia del gobierno, que opera en esa propia oficina y que te QUINTUPLICA el valor de la entrada, sin hacer colas y sin largas esperas. Como todo lo que hace esta REVOLUCIÓN ROJA ROJITA.

ZULIA

Una sola MUD marchara desde la Plaza la República. Gran esfuerzo el realizado por la comisión que preside el Empresario Carlos Alaimo e integrada por Joaquín Chaparro y Héctor Vargas. Las diferencias continúan pero al menos, hay unidad de propósito.

EXCELENTE Esfuerzo el que hacen en San Francisco el grupo encabezado por el líder de San Francisco Gustavo Fernández, el aguerrido diputado José Luis Pirela, el amigo de todos Juan Montiel, Nerio Romero, un hombre muy trabajador y la mejor estructura política que encabeza Ángel Sánchez de UNT. Cuando ven esto, el culillo ronda en la Coromoto y en las oficinas de los árabes.

SIGO CREYENDO que la actitud del Gobernador ARIAS en este estado, sigue siendo la gran diferencia, a pesar de no tener el control de los componentes militares, que se desgastan en una escandalosa tarea de “adulancia” al Presidente.

OTROS ESFUERZOS Debo reconocer que algunos concejales como Leonardo Fernández y Carlos Farias, ambos de Maracaibo, han asumido el rol que les corresponde en este momento.

Por: Ángel Monagas / @angelmonagas.