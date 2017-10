“En Venezuela no hay hambre”, la absurda y cínica aseveración de Delcy Rodríguez

EN VIDEO | Delcy Rodríguez: “En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad, aquí no hay crisis humanitaria, aquí hay amor” #4Ago pic.twitter.com/WFOvmRopO4 — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 4 de agosto de 2017

(04 de Agosto de 2017. El Venezolano).- Una vez más Delcy Rodríguez, ahora presidenta de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), miente sobre la realidad venezolana asegurando que no existe hambre en el país.

Durante el acto de instalación, la excanciller se llenó nuevamente la cara de mentiras y de burlas al pueblo afirmando que “el chantaje de hambre no pudo con la voluntad del pueblo de Venezuela”. En Venezuela no hay hambre, en Venezuela hay voluntad y determinación. No hay crisis humanitaria, hay una crisis de la derecha”.