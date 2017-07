En un 450% incrementó la violencia contra la Asamblea Nacional y sus diputados

(16 de Junio de 2017. El Venezolano) -. El diputado a la Asamblea Nacional (AN), William Dávila, manifestó su posición ante la lucha por la democracia que se desarrolla en Venezuela, “es una batalla entre el bien y el mal” y lamentó el fallecimiento de jóvenes a manos de la represión.

Durante una entrevista realizada en el programa “Aló Buenas Noches” transmitido por El Venezolano TV, indicó que así como venezolanos y periodistas han sido víctimas de violencia, los dirigentes políticos y parlamentarios también, “con contundentes golpes en los brazos, cara, cabeza, pecho, fracturas. Presente un informe a la Comisión de Derechos Humanos al Parlasur, contamos 450% de incremento de la violencia contra la AN y sus diputados en estos cinco meses del año 2017”.

Detalló que existen “más de 40 diputados heridos, el caso de quienes nos anularon el pasaporte, ahora no nos permiten viajar en los vuelos nacionales porque las líneas aéreas están presionadas por el INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil) que si montan a alguno de nosotros ese vuelo lo suspenden, bajan a los pasajeros del avión y hasta pueden quitarles esa concesión a esas líneas aéreas, de manera tal que es una persecución, amenazas de muerte, yo he recibido ya son dos que me han hecho por teléfono, denuncia que hice en la Fiscalía”.

Dávila destacó la labor de los parlamentarios quienes están junto al pueblo en las calles luchando por la libertad y democracia de Venezuela “todos cumplen con el roll que les corresponde. Además dentro de la AN nosotros hacemos el quórum correspondiente, nos venimos por tierra, a muchos les cuesta llegar aquí y buscar hospedaje, es una situación bastante deplorable porque tenemos un año que no nos pagan”.

Lea también: Exrectora del CNE: régimen busca con la Constituyente estar por encima de los demás poderes

Manifestó que asistirá a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) “me toca salir por la frontera este fin de semana, porque no puedo salir por Maiquetía”.

En cuanto a la Constituyente que el régimen sigue avanzando a pesar del rechazo del pueblo y de la dirigencia política, respondió que “hay que seguir en esta lucha, se debe combinar una acción vigorosa de carácter internacional, la acción de calle que es la interna y la acción social que son las contradicciones de este país, donde el pueblo está saliendo a las calles porque no tienen gas, luz, porque no les alcanza el sueldo, no consiguen la medicina y comida”.