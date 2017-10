Trump llegará este miércoles a Las Vegas ante “acto de pura maldad”

(02 de octubre de 2017. El Venezolano).- Luego del tiroteo en Las Vegas que ha sido calificado como la peor masacre en Estados Unidos de los últimos años, el presidente Donald Trump, envió un mensaje de condolencia luego del suceso donde al menos 50 personas murieron y 200 resultaron heridos.

“Mi pésame y condolencias a las víctimas y familias del terrible tiroteo de Las Vegas. ¡Que dios te bendiga!”, dijo en su cuenta de Twitter.

Asimismo en declaraciones a la prensa anunció que visitará Las Vegas el miércoles destacando así la tarea de las autoridades locales, asegurando la colaboración del FBI y el Departamento de Seguridad Interior para continuar la investigación.

Infobae explica que en ningún momento del discurso el mandatario hizo referencia al terrorismo, sin embargo, calificó lo sucedido como “un acto de pura maldad”.

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de octubre de 2017