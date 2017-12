EEUU: Legislador acusado de abuso sexual se habría suicidado

(14 de diciembre de 2017. El Venezolano).- Días después de que surgieran acusaciones de que había abusado de un miembro de su iglesia cuando tenía 17 años de edad, fue hallado muerto el legislador de Kentucky, en Estados Unidos Dan Johnson.

El representante publicano y autoproclamado “Papa” de su iglesia en Louisville probablemente se suicidó, así lo develó el forense del condado de Bullitt, Dave Billings. Su cuerpo fue encontrado cerca de un puente en Greenwell Ford Road en Mount Washington, en un lugar llamado River Bottoms.

Trascendió que Johnson tenía una sola herida de bala en la cabeza. El cuerpo de Johnson fue hallado por los funcionarios tras conocer una preocupante declaración en su cuenta en Facebook y rastrear la ubicación de su teléfono móvil, así lo reseñó The Washington Post.

El miércoles en la tarde, el legislador de 57 años de edad, negó las acusaciones en su contra y agregó que “ya no puedo manejarlo. . . PERO EL CIELO ES MI HOGAR“. Posteriormente la publicación fue borrada.

El Alguacil del Condado de Bullitt, el teniente Scotty McGaha explicó que un arma fue recuperada en la escena, se espera que este jueves se aporten mayores detalles luego de concluir la autopsia.

Por su parte, el Senador de Kentucky Rand Paul, lamentó el fallecimiento de Johnson y aseguró que no se puede imaginar el desgarrador dolor que atraviesa la familia del legislador. Aseguró por medio de su cuenta en Twitter que su esposa “Kelley (Ashby Paul) y yo rezamos por sus seres queridos”.

Just terrible news from Kentucky tonight on the passing of Rep. Dan Johnson. I cannot imagine his pain or the heartbreak his family is dealing with tonight. Kelley and I pray for his loved ones.

