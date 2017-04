EEUU frenará amenaza nuclear de Corea del Norte sí China no lo hace

(03 de abril de 2017. El Venezolano).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionó que eliminará la amenaza nuclear que representa Corea del Norte si China, potencia con influencia en Pyongyang, no lo hace, al tiempo que agrego que uno de los puntos a tratar con el mandatario chino, Xi Jinping es la amenaza del líder norcoreano, Kim Jong-un.

“China tiene una gran influencia sobre Corea del Norte y decidirá si ayudarnos contra la República Popular norcoreana o no (…). Si lo hace, será bueno para China, y si no, no será bueno para nadie”, aseguró.

Reseña El País, que varios expertos, aseguran que necesitaría la ayuda de Pekín frente a Corea del Norte y que lo que está haciendo el presidente Trump es presionar duramente a China, asegura Dennis Wilder, exanalista de la CIA.

Lea también: Trump asegura que republicanos siguen negociando para sustituir la ley sanitaria

“Lo que Trump está señalando es que el siguiente paso es comenzar con las sanciones secundarias, que hemos estado evitando. Se trata de sanciones a las empresas y a individuos chinos que tengan relación con Corea del Norte”, explicó, al referirse a las declaraciones del presidente norteamericano sobre que podría enfrentarse Pyongyang con o sin ayuda de Pekín.

Cabe mencionar, que Pyongyang representa una de las mayores amenazas nucleares para Washington, sobre todo después de que EEUU comprobara la capacidad de desarrollo de misiles de largo alcance del régimen dictatorial más hermético del mundo.