EEUU desmiente y Maduro sigue con el discurso de intervención a Venezuela

(11 de abril de 2017. El Venezolano).- Aunque Estados Unidos desmintió el mismo discurso de Maduro y su Gobierno sobre la supuesta intervención a Venezuela, nuevamente el mandatario venezolano dijo desde el XV Consejo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), que el país norteamericano ha dado la orden a la oposición de no sumarse al diálogo para “reventar a nuestro país para una intervención extranjera”.

“Yo he llamado al diálogo y sigo llamando al diálogo. No hay otra forma de conseguir la paz, la única de conseguir la paz es a través de la palabra, del diálogo, del debate sincero, de la búsqueda de razones, de la búsqueda de puntos comunes (…) La verdad verdadera es que se ha dado la orden desde Washington de cero diálogos en Venezuela y reventar a nuestro país para una intervención extranjera. Absolutamente inviable, no tiene pertinencia histórica”, destacó Maduro.

Lea también: Estados Unidos niega intenciones de invadir Venezuela como asegura el régimen