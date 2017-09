EE.UU: cada seis horas se produce un asesinato por violencia de género

(19 de octubre de 2016. El Venezolano).- Directora de la Unidad de Victimas de la Policía de Coral Glabes, Kattia Castellanos, denunció este martes que cada seis horas se produce un asesinato por violencia de género en los Estados Unidos.

Durante una entrevista realizada en el programa “Dígalo Aquí” transmitido por El Veenzolano TV, señaló que son unas cifras tan altas, “es importante que este mes llevemos la voz y es importante saber que esto es cuestión de todos, comenzando por el hogar y juntos tenemos que luchar”.

Explicó que para que se denomine violencia domestica tiene que existir poder y control, “muchas personas no reconocen que están viviendo dentro de este ciclo, lo importante es que actuemos porque el vive en el hogar de paz su hijo o familia se va ver envuelta si no está educada en este aspecto de vivir bajo un régimen de violencia domestica que es horrible”.

Al ser consultada sobre cuáles son las aristas importantes de esa rueda de poder y control, respondió que “lo primero es el aislamiento porque así es que comienza, por ejemplo le dicen a la persona: te quiero tanto mi amor no trabajes más ya te vas a quedar en la casa, yo soy el único que te salva y te mantiene. Segundo la amenaza y cohesión, me mato si no estás conmigo ahí va esa parte donde te controla todo completamente de tu vida”.

Destacó que hay que enseñar a los hijos varones, “nosotros tenemos un gran movimiento porque como sabemos que el hombre es parte del problema, lo hemos convertido parte de la solución, contamos con movimientos donde los hombres se están tomando la iniciativa de enseñar a los chicos a que a una mujer no se le pega”.

Castellanos manifestó que se pertenece a un grupo donde analizan las muertes o los homicidios – suicidios originados por violencia de género, “en Miami-Dade County hemos establecido de los que son agresores 95% es el hombre y en un 86% la muerta es la mujer”.

En cuanto a cómo se pude identificar el perfil del agresor, aseguró que se muestran en la calle alegre y el dolo se vive en la casa, “el noviazgo comienza rápidamente, a las tres semanas me quiero casar, eres mía y no eres de nadie. Si tienes una hermana o hija vas a notar inmediatamente la diferencia en cómo se comporta, está nerviosa con el teléfono, no puede dejar de atender la llamada, no tiene la relación que tenía con las amigas antes, la forma de vestir cambia, es una manipulación lenta”.