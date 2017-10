Dos “actos terroristas” dejaron al menos cinco heridos en Canadá

(01 de octubre de 2017. El Venezolano).- Este domingo la policía canadiense informó que investiga dos sucesos como “actos de terrorismo”, el primero de ellos ocurrió el sábado en la noche, cuando un policía canadiense que controlaba un patriciado de fútbol y fue embestido por una furgoneta gran velocidad.

En el vehículo utilizado para herir al agente se halló una bandera del Estado Islámico. La policía de Edmonton indicó que después de atacar al funcionario el conductor se bajó del vehículo, lo atacó con un arma blanco y huyó a pie.

De acuerdo con Infobae, el policía agredido no presenta sin embargo heridas que pongan en peligro su vida. Informaciones policiales indican que el agresor actuó solo y ya fue detenido.

El segundo posible caso de terrorismo, también ocurrió en Edmonton, donde un furgoneta atropelló a cuatro personas, funcionarios indicaron que “la camioneta salió del lugar rápidamente y fue perseguida por algunos barrios de la ciudad”-

Según la policía, la furgoneta “intentó deliberadamente atropellar a los peatones” e hirió a cuatro, de los que no se conoce aún cual es su estado.

