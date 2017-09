Donald Trump niega acuerdos con demócratas sobre DACA

(14 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- La polémica en Estados Unidos no para, ahora el presidente Donald Trump se encuentra en la palestra luego de haber anulado el programa que protege a indocumentados de la deportación (DACA).

Además de que la Casa Blanca afirmó que los protegidos no deben preocuparse por los próximos seis meses, ahora Trump desmintió que haya acuerdo con los líderes demócratas del Congreso sobre el programa Acción Diferida para la Llegada en la Infancia.

VOA Noticias explica que la aclaratoria la hizo luego de que los senadores Chuck Schumer y la representante Nancy Pelosi anunciaran un acuerdo con el presidente en beneficio de los jóvenes inmigrantes indocumentados en el que se excluía el muro fronterizo con México.

El mandatario dijo en sus redes sociales que “no se logró acuerdo anoche sobre DACA. Masiva seguridad fronteriza tendría que ser acordada a cambio de un acuerdo. Sería sujeto a votación”.

Agregó que “el muro, que ya está bajo construcción en la forma de nueva renovación de antiguas y existentes cercas y muros, continuará siendo construido”.

No deal was made last night on DACA. Massive border security would have to be agreed to in exchange for consent. Would be subject to vote.

The WALL, which is already under construction in the form of new renovation of old and existing fences and walls, will continue to be built.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de septiembre de 2017