Diputado Gilber Caro inició huelga de hambre

(11 de Septiembre de 2017. El Venezolano).- El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Gilber Caro, inició este lunes una huelga de hambre para exigir al tribunal militar que lleva su caso que lo traslade a la cárcel militar de Ramo Verde.

Mediante una carta aseguró que su solicitud no ha recibido respuesta, por lo tanto inicia una huelga de hambre.

Denunció que “en mi caso en particular, dado que soy un preso político para este gobierno, me discriminan del resto de la población, como si no tuviera derecho a ser tratado con respeto. Me aíslan con el propósito de producir en mi psiquis un grado de tortura tal que anule sistemáticamente mi personalidad”.

Como se recordará Caro se encuentra recluido en la cárcel 26 de julio, fue detenido el pasadp 11 de enero junto con su pareja, Steyci Escalona, cuando transitaban por la autopista Regional del Centro, reseñó El Nacional.

El parlamentario fue imputado por “traición a la patria y sustracción de efectos militares”. No hay una sentencia firme sobre su caso.