Diputado chavista asegura que los Clap “no son la solución” a la escasez de alimentos

(28 de marzo de 2017. El Venezolano).- El diputado chavista a la Asamblea Nacional (AN), Luis Soteldo, señaló que los Comité Locales de Abastecimiento y producción (Clap), no son “la solución per se”.

A su juicio es una “herramienta para salir de la dificultad” en medio de una profunda crisis, donde la escasez e inflación han hecho que más de tres millones de venezolanos coman de la basura”.

En cuanto a los anunciados realizados por Maduro sobre la modificación del Dicom, destacó que “la confianza del sector privado se ha venido construyendo desde el año pasado, puesto que han dispuesto para el país de 11 mil millones de dólares”, reseñó Globovisión.

Sobre la aplicación de la Carta Democrática indicó que “hay un sector importante dentro del hemiciclo de la AN de la oposición que no está de acuerdo con la Carta Democrática“.